Sanchita Ugale: ‘अपनी औकात में रह, तू अपने मां-बाप की सगी नहीं…’ संचिता उगाले की कथिल चैट वायरल? पैसों को लेकर तीखी नोकझोंक

Sanchita Ugale Leaked Chat: टीवी एक्ट्रेस संचिता उगाले की मौत का मामला अब एक नया मोड़ लेता दिख रहा है. शुरुआती जांच में एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ और मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया गया था, लेकिन अब एक वायरल चैट और एक करीबी दोस्त के दावों ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहे स्क्रीनशॉट और आरोपों के बीच, यह मामला सिर्फ़ एक दुखद मौत से आगे बढ़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में छिपे दबाव और कथित उत्पीड़न पर चर्चा का केंद्र बन गया है. वायरल चैट में पैसों के लेन-देन को लेकर तीखी बहस होती दिखाई दे रही है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर इस चैट में क्या लिखा है.

दोस्त के दावों से हलचल

संचिता की करीबी दोस्त और साथी एक्ट्रेस, इंद्राक्षी कांजीलाल ने हाल ही में कुछ ऐसे दावे किए हैं जिनसे मामले ने नई दिशा ले ली है. उनका कहना है कि काम के दौरान संचिता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. इंद्राक्षी के मुताबिक, एक्ट्रेस ने कुछ ऐसे अनुभव निजी तौर पर साझा किए थे जिनसे वह बहुत परेशान थीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि संचिता ने संबंधित सीनियर्स के सामने अपनी शिकायतें रखी थीं, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ.

वायरल चैट में क्या लिखा है?

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस स्क्रीनशॉट में ₹3000 रुपये की लेन-देन के बाद काफी तीखी बहस देखने को मिलती है, जिसमें लिखा है कि कौन से 3000 रुपये ये बता छपरी. अपनी औकात में रहकर बात कर समझी. जाकर एक्टिंग करना सीख, तू अपने मां-बाप की सगी नहीं हुई, तो किसी और कि क्या होगी. तेरे लेवल पर मैं नहीं गिरूंगा और गालियां देना मुझे आता है. मुझे पता है वसई की छपरी है तू और किस लेवल पर गिरेगी. मुझसे बकवास मत करियो मुंह तोड़ दूंगा.

वायरल चैट से उठे सवाल

मामले ने तब और ज़ोर पकड़ा जब सोशल मीडिया पर कथित चैट के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे. इन स्क्रीनशॉट में कथित तौर पर संचिता और उनके को-एक्टर उज्ज्वल शर्मा के बीच बातचीत दिखाई गई है. हालांकि इन चैट की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है और लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

को-एक्टर पर गंभीर आरोप

इंद्राक्षी के आरोपों के बाद, संचिता के को-एक्टर उज्ज्वल शर्मा का नाम भी चर्चा में आ गया है. एक्ट्रेस की दोस्त का दावा है कि सेट पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं जिनसे संचिता बुरी तरह हिल गई थीं. हालांकि, इन आरोपों पर एक्टर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.