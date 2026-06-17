Sanchita Death Case: संचिता ने पाप किया! भोजपुरी स्टार रवि किशन ने कह दी ऐसी बात; जानकर रह जाएंगे हैरान

Sanchita Death Case: एक्टर-पॉलिटिशियन रवि किशन ने 22 साल की एक्ट्रेस संचिता उगले की कथित सुसाइड से मौत पर रिएक्शन दिया है. हाल ही में, किशन न्यूज़ एजेंसी PTI से बात कर रहे थे, जब उन्होंने उगले की मौत पर हैरानी और दुख जताया और इसे ‘दुखद’ बताया. उन्होंने कहा कि कल ही, हमारे एक आर्टिस्ट, एक युवा टेलीविज़न एक्टर, जो सिर्फ़ 22 साल का था, ने सुसाइड कर लिया. यह बहुत दुखद है.

सुसाइड को लेकर क्या बोले रवि

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्टर, जो हाल ही में मामला लीगल है 2 में दिखे थे, उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है, जिसको चिंता नहीं है. लेकिन ज़िंदा भी रहना है ना. किशन ने यह भी बताया कि सुसाइड से मौत समस्याओं का हल नहीं है. उन्होंने कहा, “सुसाइड तो सबसे बड़ा पाप है. वो आत्मा को कभी मोक्ष ही नहीं मिलता.”

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संचिता उगले के साथ क्या हुआ?

कहा जा रहा है कि संचिता ने 14 जून, 2026 को अपने घर के एक बंद कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके परिवार ने दावा किया है कि एक्ट्रेस को इंडस्ट्री से मानसिक परेशानी और दबाव का सामना करना पड़ा. इस विवाद को और बढ़ाते हुए, संचिता की एक करीबी दोस्त इंद्राक्षी कांजीलाल ने भी आरोप लगाया है कि एक्ट्रेस को सेट पर दिक्कतें थीं. एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की गई है और इन्वेस्टिगेटर उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सहित सभी संभावित एंगल से जांच कर रहे हैं.

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