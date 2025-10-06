जब डायरेक्टर ने सीधे बोल डाला ‘बिकिनी पहनोगी तभी… एक्ट्रेस ने खोले बॉलीवुड और साउथ के कड़वे राज
सनाया ईरानी के एक्सपीरियंस हमें यह बताते हैं कि एंटरटेनमेंट जगत की चमक धमक के पीछे कितनी सारी मुश्किलें होती है और कड़वे सच छुपे होते हैं, जिसका उन्होंने साहस से सामना किया और बिना समझौते की अपनी पहचान बनाई है जो कि काबिले तारीफ है.

टीवी की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने वाली सानाया ईरानी ने हाल ही में अपने कड़वे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं. उन्होंने बताया कि छोटे पर्दे पर ‘मिले जब हम तुम’ और ‘इस प्यार को क्या नाम दूँ’ जैसी शोज़ से वह घर-घर में फेमस हो गई थीं. सानाया ने बताया कि जब उन्होंने फिल्मों की ओर अपने कदम बढ़ाए, तो उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उन्हें कई अजीब, परेशान करने वाली और सिचुएशन का सामना करना पड़ा.

साउथ फिल्म इंडस्ट्री से मिला बुरा एक्सपीरियंस

सनाया ने एक इंटरव्यू में बताया कि बहुत पहले एक साउथ फिल्ममेकर उनसे मिलने के लिए जिद्द कर रहा था, उस समय सनाया का फिल्मों में काम करने का मन नहीं था, लेकिन बार-बार कहने पर वह मिलीं. मीटिंग के दौरान उस शख्स ने बिना किसी हिचक के कहा कि उन्हें ‘थोड़ी भरी-पूरी’ लड़की चाहिए इस पर सनाया ने बेबाकी से जवाब दिया कि वह उस तरह की नहीं हैं. उन्होंने महसूस किया कि कई बार लोग लड़कियों से मिलने का बहाना बनाते हैं, असल में यह देखने के लिए कि वह समझौता करने के लिए तैयार हैं या नहीं.

बॉलीवुड डायरेक्टर ने रख दी थी अजीबो गरीब शर्त 

टीवी से फिल्मों की तरफ अपने कम बढ़ने वाली सनाया ईरानी, जब बॉलीवुड की तरफ बढ़ी तो उन्हें काफी परेशान करने वाले हालात झेलना पड़े. उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जब उन्हें तय समय पर एक बड़े डायरेक्टर को कॉल करने के लिए कहा गया कॉल करने पर पहले तो उन्होंने बात डाल दी दोबारा कॉल करने पर बहुत शख्ती से कहा कि देर से क्यों कर रही हो बाद में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बड़ी फिल्म में बड़े सितारे होंगे और “उन्हें बिकनी पहनी होगी” जब सनाया ने अपने रोल के बारे में पूछना चाहा तो डायरेक्टर ने उसे नजरअंदाज कर दोबारा वही सवाल किया “क्या तुम बिकनी पहन लोगी”? यह रवैया देखकर सुनाया को महसूस हुआ कि उनके काम या टैलेंट से ज्यादा नॉर्मल बातों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है

मेहनत से की इतनी पॉपुलैरिटी हासिल 

सानाया ने गुंजन’, ‘खुशी’ और ‘पार्वती’ जैसे किरदारों से उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई, उन्होंने ‘झलक दिखला जा’ जैसे रियलिटी शोज़ में भी अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया. उनकी मोहित सहगल के साथ लव स्टोरी और शादी भी फैंस के लिए किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी.  आज सानाया ईरानी टीवी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं. 

