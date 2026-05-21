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Sana Maqbool: दिन-रात काम, फिर बिगड़ी हालत! सना मकबूल ने बताया कैसे सफलता के बीच शरीर ने दिए खतरे के संकेत, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

Sana Maqbool Interview: बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर रहीं सना मकबूल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कैसे दिन-रात मेहनत के बावजूद भी उनकी सेहत के कारण उन्हें लाइमलाइट से दूर हटना पड़ा.

By: Shristi S | Published: May 21, 2026 10:02:25 AM IST

सना मकबूल ने बताया कैसे सफलता के बीच शरीर ने दिए खतरे के संकेत
सना मकबूल ने बताया कैसे सफलता के बीच शरीर ने दिए खतरे के संकेत


Sana Maqbool on Health Issue: TV एक्ट्रेस सना मकबूल ने Bigg Boss OTT 3 जीता. विनर बनने के बाद, उन्होंने खूब काम किया. हालांकि, कुछ महीनों बाद, वह पब्लिक की नजरों से गायब हो गईं. सना के लाइमलाइट से दूर हटने की वजह सेहत से जुड़ी समस्याएं थीं. 

सना ने कहा कि वह अपने काम के जरिए अपनी पहचान बनाना चाहती हैं; उन्हें बेवजह फोटो खिंचवाना या लगातार लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है.

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सना ने अपनी सेहत के बारे में क्या कहा?

FilmyGyan के साथ बातचीत में, अपनी सेहत पर चर्चा करते हुए, सना ने बताया कि उन्हें लिवर सिरोसिस है. बहुत से लोग मान लेते हैं कि मुझे यह बीमारी इसलिए हुई क्योंकि मैं शराब पीती हूं. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है; मैं शराब नहीं पीती. मैं सिरोसिस के शुरुआती दौर में थी. ठीक होने के लिए, मुझे काम से ब्रेक लेना पड़ा. Bigg Boss OTT से शोहरत मिलने के बाद, मैंने छह महीने तक दिन-रात काम किया. तभी अचानक मेरी सेहत बिगड़ गई. मेरा शरीर मुझे चेतावनी के संकेत दे रहा था, लेकिन मैं उन्हें नज़रअंदाज़ करती रही. मुझे लगा कि मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है मैं एक घर खरीदना चाहती थी और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी.

सना ने लिवर बायोपसी करवाई

मुझे पता चला कि मेरे पेट में पानी जमा हो गया है. मैंने लिवर बायोप्सी करवाई. उस समय, मेरी हालत काफी नाज़ुक थी. मुझे बताया गया कि अगर छह महीने के अंदर सुधार नहीं हुआ, तो मुझे लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा. मुझे इस बात का अफसोस है कि, भले ही मैं अपने करियर के शिखर पर थी, लेकिन उस दौरान मैं ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाई. लोग कहते हैं, ‘वह गायब हो गई है.’ लेकिन उन्हें उन मुश्किलों का पता नहीं है जिनसे मैं गुजर रही हूं सेहत से जुड़ी जिन लड़ाइयों को मैं लड़ रही हूं. उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. अपनी भलाई को प्राथमिकता देते हुए, मैंने अपनी सेहत पर ध्यान दिया. मैं ठीक हो गई. मैं अक्सर खुद को ही दोष देती हूं.

सना खतरो के खिलाड़ी 15 में भी हिस्सा लेना चाहती थीं

सना ने यह भी बताया कि उन्हें Khatron Ke Khiladi 15 में हिस्सा लेना था. हालांकि, सेहत से जुड़ी समस्याओं की वजह से, वह इस शो में हिस्सा नहीं ले पाईं. सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, आखिरकार उन्हें शो में हिस्सा लेने का ऑफर ठुकराना पड़ा. सना मकबूल टेलीविजन इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वह Bigg Boss OTT 3 की विनर थीं और उन्होंने Khatron Ke Khiladi 11 में भी हिस्सा लिया था. सना ने इस प्यार को क्या नाम दूं? और विष जैसे लोकप्रिय टीवी शो में काम किया है. बिग बॉस के बाद से, सना कई म्यूज़िक वीडियो में नजर आ चुकी हैं.

Tags: bigg boss ottKhatron Ke Khiladi 15
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