जिंदा रहते हुए कब्र की तैयारी कर रही हैं सना खान? अभिनेत्री के वीडियो ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी, बोलीं- कयामत आ रही है

मनोरंजन जगत की जानी-पहचानी अभिनेत्री सना खान ने इस्लामिक स्कॉलर ने मुफ्ती अनस सैयद से शादी करने के बाद फिल्मों और टीवी की दुनिया से दूरी बना ली. अब उन्हें अक्सर इस्लामिक वीडियोज बनाते देखा जाता है. हाल ही में सना खान ने वीडियो में कुछ ऐसा कहा कि जिसने लोगों की नींद उड़ा दी. उन्होंने कयामत और कब्र को लेकर कुछ ऐसा कहा कि उसने लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर दिया है. क्या है पूरी बात. चलिए जानते हैं.

क्या है वीडियो?

एक्ट्रेस सना खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है. इस वीडियो में वह कहती हैं, ‘आपको क्या लगता है आपके मरने के बाद आपकी औलाद, आपके रिश्तेदार, आपके घरवाले, आपके दोस्त आपके कुरान पढ़-पढ़ के आपको बख्शवा देंगे. यह औलाद आपके कुरान पढ़ेगी जो आपके कहने पर नमाज तक नहीं पढ़ती. यह रिश्तेदार आपके लिए दुआ करेंगे जिनके दुनिया के झगड़े ही आपके साथ खत्म नहीं हो रहे. यह दोस्त आपके लिए सूरा फातिहा पढ़ेंगे जिनके साथ अगर आप दीन की बातें करो तो आपका मजाक बनाते हैं. यह भाई बहन आपके लिए सदका करेंगे जो आपको ईद के दिन भी याद नहीं रखते. ऐ मेरे भोले इंसान, खुलूस का जमाना चला गया. कयामत नजदीक आ रही है. अफरा-तफरी का माहौल है. अपनी कब्र की तैयारी खुद करें. जब लोग जिंदा इंसान को याद नहीं रखते तो मरने के बाद कौन याद रखेगा? सब भूल जाते हैं. अपनी कब्र, अपनी आखिरत की तैयारी खुद करें. आज से करें. अस्सलाम वालेकुम.’

क्या बोले नेटिजंस?

सना खान का वीडियो देखने के बाद नेटिजंस उनकी तारीफ कर रहे हैं. कुछ ने कहा कि वह बिल्कुल सही कह रही हैं. वहीं एक ने कहा कि ये कड़वा सत्य है.

कब हुई थी शादी?

सना खान ने साल 2020 में मनोरंजन जगत छोड़ने का फैसला किया था और कहा था कि वह इस्लाम की राह पर चलना चाहती हैं. इसके बाद उन्होंने इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती अनस सैयद से शादी कर ली थी. अब सना खान दो बेटों की मां हैं.

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