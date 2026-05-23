बिना प्लानिंग के समीर अनजान ने लिखा गया ये गीत, बना करोड़ों दिलों की धड़कन, जानिए कौन सा है वो Song

हिंदी सिनेमा के जाने-पहचाने गीतकार ने अपने करियर में कई गाने लिखे हैं, जो आज भी लोगों के जुबां पर है. आज हम आपको एक ऐसे ही गाने के बारे में बताएंगे, जिसे लिखने के पीछे का कोई प्लान नहीं था. लेकिन जब वह रिलीज हुआ तो सुपरहिट निकला. चलिए जानते हैं उस गाने के बारे में.

कौन सा है वो गाना?

हम जिस गाने की बात कर रहे हैं, वह ‘हीरो नंबर वन’ का गाना है. इस गाने का नाम है ‘मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से’. इस गाने के बोल लिखे थे समीर अनजान ने. वहीं इसे अपनी आवाज दी थी कुमार सानू और अलका याग्निक ने. इसके अलावा आनंद-मिलिंद ने इसमें म्यूजिक दिया था.

कैसे लिखा गया था ये गाना?

गीतकार समीर अनजान ने एक इंटरव्यू में इस गाने के लिखे जाने के पीछे की कहानी बताई थी. उन्होंने कहा, ‘डेविड धवन साहब के साथ मैंने बहुत काम किया था. उनकी हर फिल्म में नॉर्मल गाना नहीं होता. उनका हर गाना आइटम गाना होता है. एक फिल्म आई थी आप सब ने देखी होगी हीरो नंबर वन. डायरेक्टर डेविड धवन ने कहा कि यार एक सिचुएशन है रोमांटिक, उसमें तुम कोई गाना लिख दो. हमने बोला डेविड तुम सिचुएशन तो बताओ फिर मैं गाना लिखूं. तो उनका जुमला था कि सिचुएशन गई तेल लगाने. तुम मुझे हिट गाना दे दो. सिचुएशन मैं निकाल लूंगा. मैंने मुखड़ा लिखा. मुझे लगा था कि मुखड़ा इनको पसंद आएगा. मैंने कहा कि डेविड गाना सुपरहिट है मगर तेरी फिल्म में नहीं जाएगा. बोला यार मैं तुमको शुरू से बोल रहा हूं कि सिचुएशन का कोई मतलब नहीं. तू गाना सुना मुझे. वो गाना था कि ‘मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से तेरे बाप के डर से.’

बिना बाप का था ये गाना

इसके आगे समीर अनजान ने कहा, ‘डेविड ने बोला गाना तो सुपरहिट है. ये गाना मुझे चाहिए. अरे मैंने बोला मगर तुम्हारी फिल्म में बाप है ही नहीं. उसकी फिल्म में उसका दादा है वो. ये गाएगा कैसे? उसने कहा कि समीर तू आज का दिन याद रख. इतने सालों में अगर कभी तुझसे कोई पूछे कि आपने गाना कैसे लिख दिया? उसमें बाप तो था नहीं. जब गाना हिट होता है ना तो सारी चीज

दरकिनार हो जाती है. केवल गाना चलता है.’ फिर हुआ भी वैसा और गाना सुपरहिट हुआ.