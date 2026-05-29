Home > मनोरंजन > 1-2 नहीं… सिर्फ साढ़े 5 घंटे में लिख डाले 16 गाने, आधी रात को गीतकार समीर अनजान ने रच दिया था इतिहास

1-2 नहीं… सिर्फ साढ़े 5 घंटे में लिख डाले 16 गाने, आधी रात को गीतकार समीर अनजान ने रच दिया था इतिहास

Sameer Anjaan: बॉलीवुड की दुनिया में सबसे चर्चित गीतकारों में शुमार समीर अनजान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है. उन्होंने मात्र साढ़े पांच घंटे में 16 गाने लिख दिए थे. जानिए वो चर्चित किस्सा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 29, 2026 5:44:55 PM IST

समीर अनजान के जिंदगी का रोचक किस्सा
समीर अनजान के जिंदगी का रोचक किस्सा


म्यूजिक की दुनिया के जाने-माने गीतकार समीर अनजान ने कई ऐसे गाने लिखे हैं, जो आज भी लोगों के जहन में हैं. उनके गानों में एक अलग ही जादू रहता है. गीतकार ने एक बार आधी रात को ही चंद घंटो में 16 गाने लिख दिए. और एक रिकॉर्ड बन गया. जानिए पूरी कहानी. 

क्या है वो किस्सा?

लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में गीतकार समीर अनजान ने अपने गाने लिखने के रिकॉर्ड का किस्सा सुनाया था. उन्होंने कहा, मेरे एक दोस्त ने मुझे रात को 12:00 बजे पकड़ा और बोला सर आपका खाना आज मेर घर पे होगा. मैं आज आपको रात को जाने नहीं दूंगा. ये मेरी डेब्यू फिल्म है. उस रात मैंने 16 गाने लिख दिए. रात 12:00 बजे बैठा और सुबह 5:30 बजे उठा. मैंने 16 गाने लिखे और वहां से निकल गया.’

कौन सी फिल्म थी?

इस इंटरव्यू के दौरान जब उनसे फिल्म का नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस फिल्म का नाम शायद शिवा था. इस फिल्म का गानों के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम गया. इसका पता उन्हें अगले दिन पता चला जब उन्हें फोन करके बताया गया. गीतकार ने बताया, ‘मैं तो पागल की तरह लिखता ही रहा, लिखता ही रहा, मुझे लिखने के अलावा और कुछ जिंदगी में समझ में नहीं आया. मेरे बच्चे कब बड़े हो गए कब जवान हो गए मुझे कुछ याद नही है.’

एक नजर समीर अनजान के करियर पर

समीर अंजान बॉलीवुड के इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली गीतकारों में से एक हैं, जिन्होंने सबसे अधिक 4,000 से अधिक गीत लिखे हैं. उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने कई फिल्मों के लिए यादगार गीत लिखे हैं. 1980 के दशक के की शुरुआत से लेकर अब तक सैकड़ों फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें रोमांटिक गीतों से लेकर हाई-एनर्जी डांस ट्रैक तक शामिल हैं.

Tags: bollywoodSameer Anjaan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड ड्रेस में आरजे महवश का किलर अंदाज

May 29, 2026

सेहत के लिए हानिकारक है कॉफी, हो सकते हैं ये...

May 29, 2026

दीपिका पादुकोण से लेकर PC तक, ये सेलेब्रिटीज हैं इन...

May 29, 2026

भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर...

May 29, 2026

बोल्ड अंदाज में छाईं अंजलि अरोड़ा, मदहोश हुए लोग

May 29, 2026

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: कब और कहां चलेगी?

May 29, 2026
1-2 नहीं… सिर्फ साढ़े 5 घंटे में लिख डाले 16 गाने, आधी रात को गीतकार समीर अनजान ने रच दिया था इतिहास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

1-2 नहीं… सिर्फ साढ़े 5 घंटे में लिख डाले 16 गाने, आधी रात को गीतकार समीर अनजान ने रच दिया था इतिहास
1-2 नहीं… सिर्फ साढ़े 5 घंटे में लिख डाले 16 गाने, आधी रात को गीतकार समीर अनजान ने रच दिया था इतिहास
1-2 नहीं… सिर्फ साढ़े 5 घंटे में लिख डाले 16 गाने, आधी रात को गीतकार समीर अनजान ने रच दिया था इतिहास
1-2 नहीं… सिर्फ साढ़े 5 घंटे में लिख डाले 16 गाने, आधी रात को गीतकार समीर अनजान ने रच दिया था इतिहास