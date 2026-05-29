1-2 नहीं… सिर्फ साढ़े 5 घंटे में लिख डाले 16 गाने, आधी रात को गीतकार समीर अनजान ने रच दिया था इतिहास

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म्यूजिक की दुनिया के जाने-माने गीतकार समीर अनजान ने कई ऐसे गाने लिखे हैं, जो आज भी लोगों के जहन में हैं. उनके गानों में एक अलग ही जादू रहता है. गीतकार ने एक बार आधी रात को ही चंद घंटो में 16 गाने लिख दिए. और एक रिकॉर्ड बन गया. जानिए पूरी कहानी.
क्या है वो किस्सा?
लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में गीतकार समीर अनजान ने अपने गाने लिखने के रिकॉर्ड का किस्सा सुनाया था. उन्होंने कहा, मेरे एक दोस्त ने मुझे रात को 12:00 बजे पकड़ा और बोला सर आपका खाना आज मेर घर पे होगा. मैं आज आपको रात को जाने नहीं दूंगा. ये मेरी डेब्यू फिल्म है. उस रात मैंने 16 गाने लिख दिए. रात 12:00 बजे बैठा और सुबह 5:30 बजे उठा. मैंने 16 गाने लिखे और वहां से निकल गया.’
कौन सी फिल्म थी?
इस इंटरव्यू के दौरान जब उनसे फिल्म का नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस फिल्म का नाम शायद शिवा था. इस फिल्म का गानों के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम गया. इसका पता उन्हें अगले दिन पता चला जब उन्हें फोन करके बताया गया. गीतकार ने बताया, ‘मैं तो पागल की तरह लिखता ही रहा, लिखता ही रहा, मुझे लिखने के अलावा और कुछ जिंदगी में समझ में नहीं आया. मेरे बच्चे कब बड़े हो गए कब जवान हो गए मुझे कुछ याद नही है.’
एक नजर समीर अनजान के करियर पर
समीर अंजान बॉलीवुड के इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली गीतकारों में से एक हैं, जिन्होंने सबसे अधिक 4,000 से अधिक गीत लिखे हैं. उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने कई फिल्मों के लिए यादगार गीत लिखे हैं. 1980 के दशक के की शुरुआत से लेकर अब तक सैकड़ों फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें रोमांटिक गीतों से लेकर हाई-एनर्जी डांस ट्रैक तक शामिल हैं.
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