लेस्बियन किस से पहले थर-थर कांप रही थी एक्ट्रेस, आर्यन खान से पूछ लिया था ऐसा सवाल
सीरीज 'द Ba***ds ऑफ़ बॉलीवुड' में आन्या सिंह ने टैलेंट मेनेजर का रोल प्ले किया है. उन्हें काफी तारीफें मिल रही हैं.

By: Kavita Rajput | Published: September 24, 2025 3:35:36 PM IST

आर्यन खान (Aryan Khan) की सीरीज ‘द Ba***ds ऑफ़ बॉलीवुड’ (The Ba***ds of Bollywood) पिछले हफ्ते ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इस सीरीज को क्रिटिक्स और दर्शकों ने काफी सराहा है. ये सीरीज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर मेटा सटायर है जिसमें लक्ष्य, साहेर बाम्बा, राघव जुयाल, मोना सिंह और बॉबी देओल ने मुख्य भूमिका निभाई है. सीरीज में आन्या सिंह ने टैलेंट मेनेजर का रोल प्ले किया है. उन्हें अपने निभाए किरदार के लिए काफी तारीफें मिल रही हैं.

सेम सेक्स किस पर बोलीं आन्या

एक इंटरव्यू में आन्या ने कहा, टचवुड, मुझे काफी सारे पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं. आन्या ने सीरीज में एक सेम सेक्स किसिंग सीन भी दिया है. इस बारे में उनसे काफी सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि सीरीज में सेम सेक्स किसिंग सीन को LGTV सीन क्यों कहा जा रहा है. आन्या ने कहा, मुझसे इस बारे में काफी सवाल हो रहे हैं और मुझे ख़ुशी है कि लोग इस सीन से जुड़े ह्यूमर को पसंद कर रहे हैं. हंस रहे हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे प्रोसेस करूं. दरअसल इस सीन को राघव जुयाल का किरदार LGBTQ की जगह LGTV सीन कह देता है तो ये ऐसे ही पॉपुलर हो गया है.

आर्यन खान से पूछा था ऐसा सवाल

आन्या ने ये भी कहा कि इस किसिंग सीन को लेकर वो काफी नर्वस हो गई थीं. यहां तक कि उन्होंने डायरेक्टर आर्यन खान से भी पूछ लिया था कि ये सीन सीरीज में क्या इतना जरुरी है? क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा. आन्या बोलीं, कोई भी इंटीमेट सीन किसी एक्टर के लिए आसान नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ऐसे सीन्स कर लिए तो आप कम्फ़र्टेबल हो जाएंगे. आप इन सीन्स को जब भी करते हैं, आप नर्वस ही होते हैं. हमेशा अटपटापन रहता ही है. हर बार किसी नए शख्स के साथ ऐसे सीन देना आसान नहीं होता है और वो एक्टर भी अपनी नर्वसनेस साथ लेकर आता है.

आन्या ने आगे कहा, इस सीन में मेरी को-स्टार एक जूनियर आर्टिस्ट थी जिसे कैमरे के सामने परफॉर्म करने का इतना अनुभव नहीं था और सीन में वो मुझसे ज्यादा नर्वस थी. वो एक्टर नहीं थी जिसने स्क्रीन पर पहले ये सब किया हो, वो बेहद नर्वस थी लेकिन जब मैं उससे मिली, तो वो कांप रही थी. तब मैंने उसे समझाया और फिर सीन शूट हुआ. मैं खुश हूं कि शो मेकर्स ने हमारे लिए इतना माहौल क्रियेट किया कि हम ऐसा ट्रिकी सीन इतने अच्छे से शूट कर पाए.

