फिल्मों में अश्लीलता पर भड़की एक्ट्रेस, बोली-कैमरा ब्लाउज और घाघरे के अंदर ही डाल दें…

Sambhavna Seth casting couch: हर फिल्म इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमक-धमक भारी दिखाई देती है, उतनी ही उसके अंदर काली सच्चाई छुपी रहती है. कास्टिंग काउच भी ऐसी ही काली सच्चाई जो हर फिल्म इंडस्ट्री में व्याप्त है. बॉलीवुड से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनसे इंडस्ट्री की छवि धूमिल भी हुई है लेकिन आज हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे. जी हां, यहां भी काम के बदले कंप्रोमाइज की परंपरा सालों पुरानी रही है. भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का काला चिट्ठा एक्ट्रेस संभावना सेठ (Sambhavna Seth) ने एक इंटरव्यू में खोला था. साथ ही उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता के बारे में भी बात की थी.

संभावना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता की हद इस कदर पार हो चुकी है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री वालों का बस चले तो वो हीरोइन के ब्लाउज और घाघरे में कैमरा डाल दें.

भोजपुरी में गिर गया कंटेंट का स्तर

संभावना ने कहा कि भोजपुरी फिल्मों में कंटेंट का स्तर इतना गिर चुका है कि इन्हें अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं दिखता. इनका बस चले तो बोल दें कि अपना ब्लाउज खोल दो बोल दें. लोगों को भी भोजपुरी सिनेमा से यही अपेक्षा रह गई है इसलिए जो देखा जा रहा है, इंडस्ट्री भी वैसी ही फिल्में बनाएगी.

संभावना ने फिल्म इंडस्ट्री में फैले कास्टिंग काउच के बारे में भी बात की और कहा, यहां गिने-चुने जो चार सुपरस्टार हैं बस उनका ही राज है. जो भी लड़की फिल्मों में काम करने की इच्छा रखती है और काम मांगने जाती है तो उसे साफ शब्दों में कहा जाता है कि अगर वो मेल स्टार को खुश नहीं करेगी तो उसे कोई काम नहीं मिलेगा.

कंप्रोमाइज कर लिया तो काम की कमी नहीं

लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और मजबूरी में वो काम पाने के लिए ऐसे दलदल में फंसती चली जाती हैं. जिन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, आप देख ही रहे हैं कि उनके पास काम की कोई कमी नहीं है. कई लड़कियां भी अपने आप इसमें कूदी हैं और किसी भी हद तक कुछ भी करने को तैयार हैं. संभावना खुद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं लेकिन अब वो इससे दूर हो चुकी हैं.