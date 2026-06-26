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समय रैना के पिता ने उनका शो बंद होने पर भेजे थे मीम्स, रोते हुए समय के चेहरे पर ले आये थे हंसी, कॉमेडियन ने शेयर किया मजेदार किस्सा

युवा कॉमेडियन समय रैना ने अपना शो बंद होने के बाद 'स्टिल अलाइव' कार्यक्रम के साथ वापसी की. उन्होंने बताया कि इस दौरान उनकी और उनकी मां का रोते-रोते बुरा हाल था, लेकिन उनके पापा ने जरा भी दुःख नहीं प्रकट किया.

By: Shivangi Shukla | Published: June 26, 2026 3:12:10 PM IST

समय रैना के पिता ने उनका शो बंद होने पर भेजे थे मीम्स
समय रैना के पिता ने उनका शो बंद होने पर भेजे थे मीम्स


Samay Raina: युवा कॉमेडियन समय रैना का शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ जब बंद हुआ तो वो पूरी तरह सार्वजनिक उपस्थिति से दूर हो गए थे. इसके बाद उन्होंने ‘स्टिल अलाइव’ कार्यक्रम के साथ वापसी की.

इस शो में उन्होंने अपने शो बंद होने के बाद के बुरे दौर के अनुभव को साझा किया. उन्होंने बताया कि इस दौरान उनकी और उनकी मां का रोते-रोते बुरा हाल था, लेकिन उनके पापा ने जरा भी दुःख नहीं प्रकट किया.

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समय रैना ने शेयर किया दिलचस्प किस्सा 

समय रैना शो बंद होने के बाद अपने विशेष शो ‘स्टिल अलाइव’ के साथ वापस लौटे, जिसका मुख्य उद्देश्य ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ के विवाद को समझाना था. बता दें कि फरवरी 2025 में उनके शो को बंद कर दिया गया था, क्योंकि शो में आये मेहमान रणवीर अल्लाहबादिया की विवादास्पद टिप्पणियों ने कानूनी और सामाजिक स्तर पर बवाल खड़ा कर दिया था. 

समय रैना ने बताया कि विवाद बढ़ने के बाद जब उन्होंने आखिरकार अपनी माँ का वीडियो कॉल उठाया तो देखा कि वह डर से कांप रही थीं. उन्होंने स्टिल अलाइव शो के दौरान कहा, “मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने उनके साथ ऐसा किया. वह बहुत परेशान थीं… रोते हुए पूछ रही थीं, ‘बेटा, क्या हुआ?’” उन्होंने कहा कि इसके विपरीत उनके पिता ने कुछ ऐसा किया कि उन्हें भी हंसी आ गयी.

पिता भेज रहे थे मीम्स 

समय रैना के पिता एक कश्मीरी पंडित हैं और 90 के दशक के विस्थापन से बच गए थे. समय ने बताया कि उनके पिता ने अपने बेटे के जेल जाने के खतरे का जवाब फैमिली ग्रुप चैट में मीम्स भेजकर दिया. समय के अनुसार; स्वाभाविक रूप से, वे अपनी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सके. समय ने बताया कि जब उनकी अपने पिता से बात हुई तो वो (समय) रो पड़े. उनके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो तब नहीं रोये जब कश्मीर में उनका घर जला दिया गया था. समय ने बताया कि उस डेढ़ घंटे में उनके पिता ने उन्हें बहुत अच्छे से संभाला था और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी थी. 

ये किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने पिता से बात करें. उन्होंने कहा कि सामने से दिख रही इस मर्दानगी के पीछे बहुत इमोशनल इंसान छिपा होता है. और हम जाने-अनजाने में अपने पिता से दूर हो जाते हैं. उन्होंने सभी युवाओं से अपने पिता से जुड़ने और उनसे बात करने, गले लगाने की अपील की. 

Tags: samay rainastand up comedyviral video
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