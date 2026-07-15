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Samay Raina mystery girl: क्या यही है Samay Raina की गर्लफ्रेंड, मेधा शंकर नहीं… तो फिर किसका हाथ थामें घूम रहे स्टैंडअप कॉमेडियन? Video देख फैंस भी हैरान

Samay Raina GF: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुंबई में एक मिस्ट्री गर्ल का हाथ थामे उसे भीड़ से बचाते नजर आए. मास्क की वजह से लड़की की पहचान नहीं हो सकी, जिससे उनकी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

By: Preeti Rajput | Published: July 15, 2026 12:58:23 PM IST

कौन है Samay Raina की गर्लफ्रेंड?
कौन है Samay Raina की गर्लफ्रेंड?


Samay Raina Girlfriend:  स्टैंड-अप कॉमेडियन और ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के होस्ट समय रैना आए दिन सुर्खियों में छाए रहते हैं. लेकिन इस बार उनके सुर्खियों में आने की वजह कोई विवाद नहीं बल्कि कुछ और है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मुंबई की सड़क पर देर रात समय रैना को एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट किया गया. जैसे ही लोगों की नजर उनपर पड़ी, भीड़ और पैपराजी ने उन्हें घेर लिया. फिर उन्होंने लड़की का तुरंत हाथ थामा और भीड़ से बचाते हुए नजर आए. इस वीडियो ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल है ये लड़की मेधा शंकर नहीं तो कौन है? 

कौन है समय रैना की मिस्ट्री गर्ल?

दरअसल, समय रैना मंगलवार, 14 जुलाई को रात को मुंबई में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. जहां लोगों ने उन्हें देखकर घेर लिया. वीडियो में साफ नजर आ रहा हैकि जैसे ही समय रैना वेन्यू से बाहर निकले, तो भारी भीड़ और पैपराजी ने उन्हें घेर लिया. इस बीच समय रैना उस मिस्ट्री गर्ल का हाथ थाम भीड़ से बचाते हुए नजर आए और कार तक लेकर गए. हालांकि, इस दौरान लड़की ने चेहरे पर मास्ट लगाया हुआ था. जिसकी वजह से यह पता नहीं लगा कि उनके साथ कौन लड़की थी? इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या यही लड़की समय रैना की गर्लफ्रेंड है?

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समय रैना और मेधा शंकर 

बता दें कि, पिछले कुछ दिन से समय रैना का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस समय रैना के साथ भी जोड़ा जा रहा है. हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि समय और मेधा को एक ही वेन्यू पर एकसाथ देखा गया था. लेकिन जैसे ही उन्होंने मीडिया और पैपराजी को देखा, दोनों अलग हो गए. इस वजह से फैंस दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ है. हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते पर चुप्पी साध रखी है. दोनों को अक्टूबर 2025 में दिवाली के खास मौके पर भी साथ देखा गया था. 

समय रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद मामले में समय रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस जे.वी. मोहन की पीठ ने कहा कि समय ने कोर्ट को दिए गए अपने आश्वासनों का पालन नहीं किया और अदालत को गुमराह किया. कोर्ट ने कहा कि समय रैना ने पहले दिए गए बयानों का उल्लंघन किया है और अदालत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया.

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश 

यह मामला ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में दिव्यांगजनों को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है. कोर्ट ने पहले समय को निर्देश दिया था कि वह अपने शो में दिव्यांग लोगों को शामिल करें और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों के लिए काम करने वाली संस्था के लिए फंड जुटाने में मदद करें. लेकिन ‘क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन’ की ओर से कोर्ट को बताया गया कि समय ने संस्था से संपर्क नहीं किया. वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि समय के हालिया शो में कोर्ट की कार्यवाही का मजाक उड़ाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को दो हफ्तों के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो जुर्माने की रकम और बढ़ाई जा सकती है.

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Tags: medha shankarsamay raina
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