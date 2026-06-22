Samay Raina US visa Fact Check: अब कभी US नहीं जा पाएंगे समय रैना? अमेरिका ने रद्द किया वीजा, ट्रंप का मजाक उडाना पडा भारी; जानें दावे का असली सच

Samay Raina US visa Fact Check: समय रैना द्वारा होस्ट किया जाने वाला “India Got Latent 2” टैलेंट शो के दूसरे सीजन के साथ वापस आ गया है. शो पहले सीजन में अपनी अनोखी और बेबाकी के कारण खूब लोकप्रियता हासिल की थी. इस शो में कॉमेडी, रोस्टिंग, और अनफिल्टर्ड टैलेंट का मिश्रण देखने को मिलता है. शो का पहला एपिसोड आ चुका है, जिसके छोटे-छोटे क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहे हैं.
समय रैना का वीजा हुआ रद्द
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि भारतीय कॉमेडियन Samay Raina को लेकर अमेरिका में एक बडा विवाद खडा हो गया है. वायरल पोस्ट्स में यह भी कहा गया कि एक कथित “डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट” के बाद अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया गया है. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि किसी विश्वसनीय स्रोत से नहीं हुई है. ये दावा केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि, ये दावा पूरी तरह से फर्जी है.
Epstein Files पर किया कमेंट
समय रैना ने एपिसोड के दौरान “Epstein Files” और संबंधित विवादास्पद विषयों पर एक जोक को लेकर सोशल मीडिया पर बडी बहस छिड गई है. इस एपिसोड में एक कंटेस्टेंट के डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री वाले परफॉर्मेंस के दौरान एक संवेदनशील विषय पर कमेंट किया गया, जिसे लेकर ये दावा किया जा रहा है.
Trump ko bhi pata hai 🤣🤣🤣#igl #indiasgotlatent #aiplus #aiplusnova #aliabhatt #samay #samayraina pic.twitter.com/yQhL6LDLrP
— 2 rupees people (@Heart_Ticke_r) June 20, 2026
‘India Got Latent’ और कंटेंट विवाद
India Got Latent जैसे शब्दों का इस्तेमाल अक्सर ऑनलाइन कॉमेडी और रिएक्शन वीडियो में किया जाता है, जिससे कई बार गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं. डिजिटल क्रिएटर कम्युनिटी में इस तरह के कंटेंट को लेकर पहले भी बहस होती रही है कि व्यंग्य और पैरोडी को लोग वास्तविक खबर समझ लेते हैं. इस मामले में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है.