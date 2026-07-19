उसे प्यार भेजें…’मैन हेटर’ साक्षी झा के बचाव में उतरे समय रैना, इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर बोले कॉमेडियन

कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के शोज अक्सर विवादों में रहते हैं. हालिया एपिसोड में बिहार की एक टीचर साक्षी झा शो में आई थी, जिसने कहा कि उसे मर्दों से नफरत है. वह उन्हें देखना भी नहीं चाहती. साथ ही उसने खुद को ‘फेमिनिस्ट’ भी बताया. इस बात को लेकर उसे सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है. अब खुद समय रैना ने एक वीडियो साझा कर लड़की का बचाव किया है. और कहा कि उसे ट्रोल ना करें.

वीडियो में क्या बोले समय रैना?

बिहार की रहने वाली टीचर साक्षी झा पर शो में उनकी टिप्पणी को लेकर मीम्स बन रहे हैं. इंस्टाग्राम स्टोरीज पर रैना ने कहा कि लेटेस्ट एपिसोड आने के बाद, उन्होंने अपना बैग पैक किया और अलीबाग के लिए निकल गए, मजाक में कहा कि वह समझते हैं कि क्या हो सकता है क्योंकि वह एक के बाद एक कॉन्ट्रोवर्सी में फंसते जा रहे हैं.

आगे वीडियो में उन्होंने साक्षी झा का बचाव करते हुए कहा, ‘बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं ‘मैन हेटर ‘ साक्षी झा के’ फिर उन्होंने कहा, ‘लेकिन रिक्वेस्ट है मेरे ‘मेंस’ के लिए, बस उसके साथ अच्छे से पेश आओ यार.’

Samay Raina asks fans to stop targeting Sakshi.( The “men hater” ) Respect over hate. ❤️#SamayRaina #IndiasGotLatent pic.twitter.com/CTgD6alunF — 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐃𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐃𝐨𝐬𝐞 (@The_Drama_Dose) July 19, 2026

पुरुष बताएं कि वह बहुत अच्छे हैं

कॉमेडियन ने आगे कहा कि उन्हें इस बात का बुरा लगा कि साक्षी झा को इतनी हेट मिल रही थी. उन्होंने अपने फैंस से रिक्वेस्ट की कि वे अपनी बुराई लिमिट में रखें और उन्हें इतना ट्रोल न करें कि वह इनसेंसिटिव हो जाए. उन्होंने कहा कि उन्हें जोक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वे अच्छे मजे के लिए बनाए गए हों, उन्होंने कहा, ‘लेकिन याद रखें, वहा पर भी एक इंसान है.’ उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए उन्हें ढेर सारा प्यार भेजने का सबसे अच्छा मौका है. अपने फैंस को हिम्मत देते हुए उन्होंने कहा, ‘इससे उन्हें पता चलेगा कि ‘पुरुष’ भी कमाल के लोग होते हैं.’ कॉमेडियन ने आगे कहा कि अगर साक्षी झा नहीं होतीं, तो लेटेंट का लेटेस्ट एपिसोड सफल नहीं होता. उन्होंने कंटेस्टेंट की तारीफ करते हुए कहा, ‘आपको उनकी तारीफ़ करनी होगी.’

साक्षी झा ने क्या कहा था?

इंडियाज गॉट लेटेंट में साक्षी झा ने खुद को मजाकिया अंदाज में ‘मैन हेटर’ बताया. शो के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें पुरुष पसंद नहीं हैं. साक्षी ने यह भी दावा किया कि वह अपने पिता, दादा और भाई से नफरत करती हैं और इस बारे में अपने पिता से भी खुलकर बात कर चुकी हैं.

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