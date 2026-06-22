India’s Got Latent Season 2 Next Episode: क्या Samay Raina के दूसरे एपिसोड में आएगा आलिया भट्ट से भी बड़ा स्टार? जानें कब होगा रिलीज?

India’s Got Latent Season 2 Next Episode Release Date: कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर समय रैना के फेमस शो का पहला एपिसोड स्ट्रीम हो गया है. समय रैना (Samay Raina) का ये ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent Season 2) शो नेटफ्लिक्स पर आया है. पहला एपिसोड रिलीज होते ही छा गया और साथ ही कुछ विवादों का हिस्सा भी बन गया लेकिन सिर्फ 1 दिन में ही शो ने करोड़ों व्यूज हासिल कर लिए हैं. ऐसे में लोग अब दूसरे एपिसोड के बेहद इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि दूसरा एपिसोड कब रिलीज होगा.

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 कब शुरु हुआ?

शो का दूसरा सीजन 20 जून 2026 से लोगों के बीच आया. खास बात ये है कि इसे एक साथ नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर रिलीज किया गया. ये पहली बार हुआ जब किसी भारतीय डिजिटल शो को इस तरह दोनों प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ प्रसारित किया हो. नए एपिसोड हर दो सप्ताह के अंतराल पर जारी किए जाएंगे. सीजन 2 के प्रोमो में समय रैना ने अपने अंदाज में कहा कि शो पहले जैसा ही रहेगा. उन्होंने मजाकिया लहजे में बताया कि नेटफ्लिक्स पर देखने वालों को सिर्फ विज्ञापन और कमेंट सेक्शन नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ “सेम टू सेम” रहेगा.

कब आएगा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 का दूसरा एपिसोड? (India’s Got Latent Season 2 Next Episode Release Date)

शो पहले ही दिन इतना शानदार रहा कि लोग फैन हो गए और अब दूसरे एपिसोड का इंतजार किया जा रहा है. शो में आलिया भट्ट भी नजर आईं और उनके साथ एक्ट्रेस शरवरी वाघ भी मौजूद थी, कहां जा रहा है कि दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के लिए आई थी. The Hindu की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि नए एपिसोड हर दो सप्ताह के अंतराल पर जारी किए जाएंगे. यानी की पहला एपिसोड 20 जून को आया था तो अब दूसरा एपिसोड 4 जुलाई को रिलीज होगा. साथ ही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में कौन से स्टार्स आएंगे, फिल्हाल इस चीज की घोषणा नहीं की गई है.

विवादों के बाद वापसी कर रहा है शो (India’s Got Latent Controversy)

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का नया सीजन ऐसे समय आ रहा है जब पिछले साल ये शो विवादों में घिर गया था. फरवरी 2025 में एक एपिसोड के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विरोध देखने को मिला था. इसके बाद शो से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ शिकायतें और एफआईआर भी दर्ज की गई थीं.

नेटफ्लिक्स ने ये भी पुष्टि की है कि समय रैना का नया स्टैंड-अप कॉमेडी स्पेशल विशेष रूप से इसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा. इसमें उनकी पहचान बन चुकी ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, दिलचस्प किस्से और रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित हास्य देखने को मिलेगा. इस प्रोजेक्ट से जुड़ी अन्य जानकारियां आने वाले समय में साझा की जाएंगी.