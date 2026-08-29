Samay Raina-Sharon Verma Backlash: बिहारी-कश्मीरी पंडित जोक्स पर घिरे समय रैना, शेरोन वर्मा भी लपेटे में आईं, सोशल मीडिया पर लोगों ने लताड़ा

Samay Raina-Sharon Verma Backlash: इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन के पांचवें एपिसोड की स्ट्रीमिंग हो चुकी है. जिसके बाद समय रैना और शेरोन वर्मा को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, शो के शुरुआत में समय रैना शेरोन वर्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शेरोन बिहार से आती हैं. ये कहती हैं कि इबोला का मतलब होता है कि किसी ने कुछ कहा, इस पर तपाक से शेरोन वर्मा कहती हैं कि समय इतना कश्मीरी है कि उन्हें स्टोनड (नशे में धुत) होना पसंद हैं. इन्हीं जोक्स को लेकर समय रैना और शेरोन वर्मा की ऑनलाइन जमकर आलोचना हो रही है.

इसके बाद समय रैना कहते हैं कि शेरोन वर्मा एक बिहारी हैं, जो रोजगार की तलाश में मुंबई आई हैं. इस पर शेरोन कहती हैं कि कम से कम मैंने अपना राज्य अपनी मर्जी से छोड़ा. इसका मतलब ये है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया था. शेरोन वर्मा बिहारी हैं और समय रैना कश्मीरी पंडित हैं.

किस बात को लेकर शुरू हुआ विवाद?

इसकी शुरुआत समय के यह पूछने से हुई कि शेरोन कैसी हैं. कॉमेडियन ने मजाक किया कि कुछ साल पहले वह शो में एक कंटेस्टेंट के तौर पर आई थीं और अब वह दूसरे कंटेस्टेंट्स को जज कर रही हैं, जबकि वह अभी भी उसी सीट पर बैठे हैं. यह सुनकर होस्ट हंसे और कहा कि उन्हें शेरोन का ‘लेटेंट सीजन 1’ में आने के बाद से किया गया हर काम पसंद है. उन्होंने आगे कहा कि शेरोन इतनी बिहारी हैं कि उन्हें लगता है ‘इबोला’ (Ebola) का मतलब है किसी ने कुछ कहा है. यह टिप्पणी बिहारियों से जुड़ी भाषा और उच्चारण पर एक मजाक थी.







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शेरोन ने मारा कश्मीरी वाला जोक्स

इसके बाद उन्होंने कश्मीर में ‘हाई’ होने और पत्थरबाजी (stone-pelting) के बीच समानता दिखाते हुए बात को और आगे बढ़ाया और कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी लंबे समय से अशांति के दौर से जुड़ी रही है. कॉमेडियन ने जवाब दिया कि समय इतने कश्मीरी हैं कि उन्हें ‘स्टोनड’ (नशे में धुत) होना पसंद है. रोजगार के अवसरों की तलाश में बिहार से महाराष्ट्र जाने वाले लोगों पर समय रैना ने कहा कि शेरोन वर्मा एक बिहारी हैं जो नौकरी की तलाश में मुंबई आईं, बस बिहारी वाली बातें.

शेरोन ने पलटवार करते हुए कहा कि कम से कम मैंने अपनी मर्जी से अपना राज्य छोड़ा. यह 1990 के दशक की शुरुआत में उग्रवाद के कारण घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन की ओर एक स्पष्ट इशारा था.

सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना

इंडियाज गॉट लेटेंट के सीजन 2 के पांचवें एपिसोड का ये क्लिप अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसकी जमकर आलोचना हो रही है. इस क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि कश्मीर में जो हुआ, उसे हम कैसे सामान्य मान रहे हैं? इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने लिखा कि अजीब है! वे असली मुद्दों और त्रासदियों पर मजाक को कैसे सामान्य बना देते हैं. एक और यूजर ने लिखा कि हो सकता है कि यह कोई मजाक हो, लेकिन इस देश ने इतना कुछ सहा है जिसे वे लोग नहीं समझ सकते जिन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा. सोशल मीडिया पर इस तरह के कई कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. जिसमें यूजर खासकर कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता पर किए गए जोक्स से खासे नाराज नजर आ रहे हैं.

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