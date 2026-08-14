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समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘India’s Got Latent’ की सभी FIR रद्द

Samay Raina: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाज़ गॉट लेटेंट पर दिव्यांग लोगों के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर समय रैना और चार अन्य कॉमेडियन के खिलाफ FIR रद्द कर दी है. जानें पूरी खबर.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 14, 2026 5:15:34 PM IST

समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 'India's Got Latent' की सभी FIR रद्द
समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 'India's Got Latent' की सभी FIR रद्द


कॉमेडियन समय रैना और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा ‘इंडियाज गॉट लेटेन्ट’ शो में दिव्यांगजनों के खिलाफ की गई असंवेदनशील और आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में सु्प्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद के संबंध में अलग-अलग राज्यों में दोनों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है. 

कोर्ट ने रद्द की सभी FIR

शुक्रवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस जेवी मोहना की बेंच ने रैना और दूसरों के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मानने पर गौर किया और उनके खिलाफ सभी केस रद्द कर दिए. पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने रैना और चार अन्य पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, यह देखते हुए कि उन्होंने सुधार करने के लिए दिए गए अंडरटेकिंग का पालन न करके कोर्ट को धोखा दिया है. हालांकि, कोर्ट ने शुक्रवार को रैना और दूसरों की दिव्यांग लोगों के फायदे के लिए शो ऑर्गनाइज़ करने की कोशिशों की तारीफ़ की.

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बेंच ने क्या कहा?

बेंच ने कहा, ‘जब सच्ची कोशिशें होंगी तो अच्छे नतीजे ज़रूर मिलेंगे। वे बहुत होशियार युवा हैं. अगर उन्होंने अच्छी दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, तो अच्छा नतीजा मिलेगा.’ कोर्ट ने दिव्यांग लोगों के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस रद्द कर दिए।

क्या था आरोप?

क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि रैना ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के ज़्यादा खर्च पर बेरुखी भरी बातें कहीं और ऐसी डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति का मज़ाक भी उड़ाया.

इस अपील में रैना, जिन्होंने इंडियाज़ गॉट लेटेंट को होस्ट किया था, और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर के जोक्स को फ्लैग किया गया था.

आपको बता दें कि यह विवादित एपिसोड नवंबर में रिकॉर्ड किया गया था. समय रैना और दूसरे कॉमिक्स पर अश्लील और असंवेदनशील बातों के आरोपों को लेकर कई केस हुए.

यह खबर भी पढ़ें: Awarapan 2 vs Batwara 1947 Advance Booking: इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ या सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’, ओपनिंग डे पर किसने मारी बाजी?

Tags: Ranveer Allahbadiasamay raina
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