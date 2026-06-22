Samay Raina Vs Mukesh Khanna: बिक गया शक्तिमान, पहले कहा कुत्ता, अब Samay Raina साथ दिखे मुकेश खन्ना; जानें क्या है माजरा?

Samay Raina Vs Mukesh Khanna: टीवी के फेमस सुपरहीरो का रोल करने वाले ‘शक्तिमान’ जिनका नाम मुकेश खन्ना है वो और कॉमेडियन समय रैना के बीच लंबे समय से विवाद देखने को मिलता रहा है. मुकेश खन्ना कई मौकों पर समय रैना के कॉमेडी कंटेंट और उनके ह्यूमर पर सवाल उठा चुके हैं. उन्होंने कॉमेडियन के अंदाज को लेकर कड़ी आलोचना भी की थी.

लेकिन अब दोनों का एक साथ नजर आना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. हाल ही में सामने आए एक विज्ञापन वीडियो में समय रैना और मुकेश खन्ना साथ दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह गए हैं. यूजर्स का सवाल है कि जिन दो लोगों के बीच कभी इतनी तीखी बयानबाजी हुई थी, वे अब एक प्रोजेक्ट के लिए साथ कैसे आ गए.

वायरल विज्ञापन में दिखी दोनों की मजेदार केमिस्ट्री

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऐड में समय रैना छत पर बैठे नजर आते हैं. तभी ‘शक्तिमान’ के किरदार में मुकेश खन्ना की एंट्री होती है. वीडियो में दोनों के बीच मजेदार बातचीत दिखाई गई है, जहां पुरानी बहसों और रोस्टिंग वाले अंदाज को हल्के-फुल्के तरीके से पेश किया गया है.

ऐड में समय फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि उनका शो फिर से लौट रहा है. इसके बाद मुकेश खन्ना अपने खास अंदाज में उनकी खिंचाई करते नजर आते हैं. दोनों कलाकारों का ये नया अंदाज देखकर फैंस भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

“Baap bada na bhaiya, Sabse bada rupaiya” Mukesh Khana – Famously known as Shaktimaan made 10+ Video against Samay Raina when Police filed FIR against him. He called him dog and person who makes vulgar content. He wanted them arrested for lifetime. Today, he has collaborated… pic.twitter.com/UkjGvVJzrc — Rohit (@Iam_Rohit_G) June 21, 2026

पुराने विवाद को लेकर फिर शुरू हुई चर्चा

ये वीडियो इसलिए ज्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि इससे पहले मुकेश खन्ना समय रैना के कंटेंट को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. उन्होंने कॉमेडियन के कुछ कामों की आलोचना करते हुए कई बयान दिए थे. वहीं, समय रैना अपने शो और कॉमेडी स्टाइल को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं.

अब जब दोनों एक साथ विज्ञापन में नजर आए हैं, तो सोशल मीडिया पर पुराने विवाद फिर से चर्चा में आ गए हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स ने उठाए सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने मुकेश खन्ना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. कुछ लोगों ने पुराने बयानों को याद करते हुए सवाल किया कि आखिर विचारों में इतना बदलाव कैसे आ गया. वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि मनोरंजन जगत में कलाकार अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए साथ काम करते रहते हैं और निजी मतभेदों के बावजूद प्रोफेशनल रिश्ते बनाए रखना आम बात है. एक ने तो कहा कि ये ऐसे ही करता है और एक अन्य ने कहा- बिक गया शक्तिमान.