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दिसंबर में दूल्हा बनेंगे समय रैना? मेधा शंकर संग शादी की खबरों ने मचाया तहलका; पहले Switzerland, अब Reddit पोस्ट वायरल!

Samay Raina Medha Shankr wedding December 2026: 'क्या समय रैना और ‘12th Fail’ फेम मेधा शंकर दिसंबर 2026 में शादी करने वाले हैं?' सोशल मीडिया पर वायरल एक Reddit पोस्ट ने यह दावा कर इंटरनेट पर हलचल बढ़ा दी है. लेकिन दोनों ने अभी तक रिलेशनशिप या डेटिंग पर कुछ नहीं कहा है.

By: Kajal Jain | Published: September 19, 2026 7:16:51 PM IST

Samay Raina-Medha Shankr Wedding: दिसंबर में दूल्हा बनेंगे समय रैना? मेधा शंकर संग शादी की खबरों ने मचाई सनसनी, पहले Switzerland, अब Reddit पोस्ट वायरल!
Samay Raina-Medha Shankr Wedding: दिसंबर में दूल्हा बनेंगे समय रैना? मेधा शंकर संग शादी की खबरों ने मचाई सनसनी, पहले Switzerland, अब Reddit पोस्ट वायरल!


Samay Raina Medha Shankr wedding December 2026: सोशल मीडिया की दुनिया में कब, कौन सी खबर आग की तरह फैल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही सनसनीखेज दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे पढ़कर फैंस के होश उड़े हुए हैं. चर्चा है कि जाने-माने स्टैंड-अप कॉमेडियन और अपने विवादित शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) से तहलका मचाने वाले समय रैना और फिल्म ’12th Fail’ से रातों-रात स्टार बनीं खूबसूरत एक्ट्रेस मेधा शंकर बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. जी हां, सोशल मीडिया पर रेडिट (Reddit) के हवाले से एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि ये दोनों इसी साल यानी दिसंबर में सात फेरे ले सकते हैं. इस वायरल खबर के सामने आने के बाद से ही फैंस के बीच हड़कंप मच गया है कि क्या वाकई ये दोनों सीक्रेटली एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और अब सीधे घोड़ी चढ़ने की तैयारी है? आइए जानते हैं कि आखिर इस वायरल शादी की खबर के पीछे की सच्चाई क्या है और इंटरनेट पर क्यों इन दोनों के नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है.

क्या सच में दिसंबर में होगी शादी?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों समय रैना और मेधा शंकर की शादी को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इस पूरी सनसनीखेज अफवाह की शुरुआत एक रेडिट पोस्ट से हुई, जिसे बाद में डिलीट भी कर दिया गया. उस पोस्ट में दावा करने वाले यूजर ने खुद को समय रैना के परिवार के बेहद करीब बताया था.

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यूजर का कहना था कि उसने एक दिन पहले ही समय की मां से बात की है, जिससे यह पता चला कि समय इस साल दिसंबर में ही मेधा शंकर से शादी करना चाहता है. इस दावे का स्क्रीनशॉट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अभिषेक कुमार नाम के यूजर समेत कई लोगों ने शेयर किया. पोस्ट में यह भी कहा गया कि दोनों फिलहाल अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं और समय जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहता है. हालांकि, इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.

स्विट्जरलैंड की वायरल तस्वीर, शो का वो ‘बेस्ट फ्रेंड’ वाला बयान

इन दोनों के अफेयर और शादी की खबरों को हवा देने का काम सोशल मीडिया के ‘इंटरनेट डिटेक्टिव्स’ ने किया है. इससे पहले स्विट्जरलैंड के इंटरलाकेन (Interlaken) से एक धुंधली तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि साथ घूमने वाले ये शख्स कोई और नहीं बल्कि समय और मेधा ही हैं.

आग में घी का काम तब किया जब मेधा शंकर ने हाल ही में समय रैना के पॉपुलर शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ के एपिसोड 6 में बतौर गेस्ट पैनलिस्ट शिरकत की. शो के दौरान जब समय ने सबके सामने मेधा को अपनी ‘सबसे अच्छी दोस्त; (Best Friend) कहा, तो फैंस का शक यकीन में बदल गया. हालांकि, इससे पहले समय का नाम शो की ही कंटेस्टेंट और गेस्ट रहीं शैरन वर्मा के साथ भी जोड़ा गया था, जिस पर तब समय ने साफ कर दिया था कि लोग सिर्फ फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं.

सीक्रेट मैरिज की थ्योरी, दोनों की चुप्पी

दिसंबर की शादी की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर एक और अजीबोगरीब थ्योरी तैरने लगी. एक अन्य रेडिट पोस्ट में यह दावा तक कर दिया गया कि ये दोनों पहले ही बांद्रा में चुपचाप सीक्रेट शादी (Secret Marriage) कर चुके हैं और इसे दो महीने बीत चुके हैं. (इनखबर इन दावों की पुष्टि नहीं करता है)

एक तरफ जहां इंटरनेट की जनता इन दावों और काउंटर-दावों पर मजे ले रही है, वहीं दूसरी तरफ समय रैना और मेधा शंकर दोनों ने ही इन तमाम वायरल खबरों पर पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है. न तो दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया है और न ही शादी की इन खबरों का खंडन किया है. फिलहाल, जब तक इनमें से कोई खुद आगे आकर कुछ न कहे, तब तक यह दिसंबर वाली शादी सिर्फ एक वायरल रूमर्स से ज्यादा कुछ नहीं है.

ये भी पढ़ें:- ‘मर्दों को भी पीरियड्स होने चाहिए’ भगवान से हजारों बार क्यों मांग ली श्रुति हासन ने ऐसी दुआ? सोहा अली ने भी कस दिया तंज!

Tags: home-hero-pos-6medha shankarsamay raina
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