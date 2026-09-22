मेधा शंकर से दिसंबर में शादी की खबर पर 'समय रैना' ने बजवा दिया ‘झूठ बोले कौआ काटे’... एक्ट्रेस ने दिया इतना क्यूट रिएक्शन, वायरल पोस्ट ने चौंकाया!

Samay Raina Medha Shankar December Wedding Reaction: सोशल मीडिया पर इन दिनों भूचाल आया हुआ है जब से इंटरनेट की जनता ने कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) और ’12th Fail’ फेम खूबसूरत एक्ट्रेस मेधा शंकर (Medha Shankar) को चुपचाप दूल्हा-दुल्हन बना डाला! Reddit पर एक रैंडम पोस्ट वायरल क्या हुई कि इंटरनेट के जासूसों ने दोनों की दिसंबर 2026 में शादी की तारीख भी पक्की कर दी. लोग कयास लगाने लगे कि भई, ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) वाले रोस्टिंग किंग और हमारी प्यारी मेधा के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है! इससे पहले मेधा वरुण धवन और शरोन वर्मा के साथ समय के शो के पैनल पर भी नजर आ चुकी हैं, जिसकी वजह से गॉसिप का बाजार पहले से गर्म था. लेकिन भई, इंटरनेट की ‘दिसंबर में शादी’ की खबरों पर जैसे ही दोनों का ध्यान गया, उन्होंने अपने ही टिपिकल फनी स्टाइल में ऐसा जवाब दिया कि जनता की सारी बेबुनियाद उम्मीदें करके नीचे गिर पड़ीं! जिस तरह दोनों ने मजेदार अंदाज में रिएक्ट किया, उसने इंटरनेट पर महफिल जरूर लूट ली है!

कैसे उड़ी दिसंबर 2026 की शादी की अफवाह?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक पोस्ट अचानक वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि समय और मेधा दिसंबर 2026 में शादी करने वाले हैं. बिना किसी ऑफिशियल डेटिंग अनाउंसमेंट के सीधे शादी की खबर आते ही फैंस और गॉसिप ग्रुप्स में खलबली मच गई, क्योंकि पिछले काफी वक्त से नेटिजन्स वैसे ही दोनों के नाम आपस में जोड़कर ख्याली पुलाव पका रहे थे.

समय रैना का ‘मजेदार’ पलटवार

समय ने अपने ही अंदाज में इस सनसनीखेज रूमर की हवा निकालते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट री-शेयर किया जिस पर लिखा था— क्या समय दिसंबर में मेधा से शादी कर रहे हैं? बैकग्राउंड में ‘झूठ बोले कौआ काटे’ गाना बजाते हुए उन्होंने चुटकी ली कि दिसंबर में उनका इंडिया टूर है जिसे अब सॉरी बोलकर पोस्टपोन करना पड़ेगा, जिससे साफ हो गया कि यह सिर्फ एक प्रैंक या बकवास गॉसिप है.

मेधा शंकर ने भी किया साफ इंकार

पीछे हटते हुए मेधा ने भी समय की स्टोरी री-शेयर करते हुए हंसने वाले ‘हाहा’ इमोजी चिपकाए और अलग से पोस्ट शेयर कर साफ कर दिया कि ये शादी की सारी खबरें पूरी तरह फर्जी और बेबुनियाद हैं. एक्ट्रेस के इस दो-टूक रिएक्शन ने फुल स्टॉप लगा दिया कि फिलहाल ऐसा दूर-दूर तक कोई सीन नहीं है.

‘इंडिया गॉट लेटेंट 2’ और पुराना कनेक्शन

असल में मामला तब गरमाया था जब मेधा शंकर ‘इंडिया गॉट लेटेंट’ सीजन 2 में वरुण धवन और श्रवण वर्मा के साथ गेस्ट पैनल पर नजर आई थीं. शो के दौरान दोनों की ऑन-स्क्रीन वाइब और कैजुअल बॉन्डिंग को देखकर जनता ने अपनी तरफ से अफेयर की कहानियां गढ़ ली थीं, जिसे दोनों ने हंसते-हंसते खारिज कर दिया.

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