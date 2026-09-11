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पहाड़ों पर साथ घूम रहे हैं समय रैना और मेधा शंकर, छुपा रहे थे रिश्ता? वायरल पोस्ट ने मचाया तहलका, डिलीट करते ही पकड़ा गया झूठ!

Samay Raina Medha Shankar Dating Rumours Viral Post: कॉमेडियन समय रैना और एक्ट्रेस मेधा शंकर की सोशल मीडिया स्टोरीज और पोस्ट्स में कुछ ऐसी सिमिलरिटीज पाई गई हैं कि फैंस ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि दोनों किसी सीक्रेट माउंटेन वेकेशन पर एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं.

By: Kajal Jain | Published: September 11, 2026 6:13:34 PM IST

पहाड़ों पर साथ घूम रहे हैं समय रैना और मेधा शंकर, छुपा रहे थे रिश्ता? वायरल पोस्ट ने मचाया तहलका, डिलीट करते ही पकड़ा गया झूठ!
पहाड़ों पर साथ घूम रहे हैं समय रैना और मेधा शंकर, छुपा रहे थे रिश्ता? वायरल पोस्ट ने मचाया तहलका, डिलीट करते ही पकड़ा गया झूठ!


Samay Raina Medha Shankar Dating Rumours Viral Post: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों समय रैना और एक्ट्रेस मेधा शंकर की डेटिंग की अटकलों ने सनसनी मचाई हुई है. इंटरनेट डिटेक्टिव्स ने एक बार फिर दोनों की सोशल मीडिया पोस्ट्स और डिलीट की गई स्टोरीज के बीच कुछ ऐसे धांसू कनेक्शन ढूंढ निकाले हैं जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे. फैन्स का दावा है कि दोनों की तस्वीरों में दिख रही ग्रे वॉल और एक जैसी लोकेशन इस बात की गवाही दे रही है कि ये दोनों चुपके से किसी पहाड़ी वादियों में वेकेशन एन्जॉय कर रहे हैं. हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते या साथ होने पर कोई मुहर नहीं लगाई है, लेकिन इंटरनेट की जनता अपनी ही धुन में पक्के सबूत तलाशने में जुटी है. इससे पहले समय का नाम कॉमेडियन शैरन वर्मा के साथ भी जोड़ा जा रहा था, जिस पर समय ने खुद इंस्टाग्राम पर मजे लेते हुए कहा था कि यह सब ‘बस इंटरनेट का ड्रामा’ है, लेकिन मेधा शंकर के साथ इन नई वायरल हो रही तस्वीरों और डिलीटेड पोस्ट्स ने इस गॉसिप का बाजार फिर से गर्म कर दिया है.

सोशल मीडिया डिटेक्टिव्स ने पकड़े सबूत

इंटरनेट पर खलबली तब मची जब कुछ तेज-तर्रार फॉलोअर्स ने समय रैना और मेधा शंकर की सोशल मीडिया एक्टिविटी पर पैनी नजर रखनी शुरू की. लोगों ने मेधा की एक ऐसी तस्वीर ढूंढ निकाली जिसे उन्होंने डिलीट कर दिया था. उस फोटो में मेधा ग्रीन टी-शर्ट पहने एक कमरे के अंदर नजर आ रही थीं, जिसके पीछे की ग्रे वॉल बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी समय रैना के हालिया रैप वीडियो में दिखाई दी थी. इसके बाद तो फैन्स ने दोनों के पहाड़ों पर छुट्टियां बिताने और एक जैसी स्टोरीज शेयर करने के दावे ठोकने शुरू कर दिए. इंटरनेट पर यह चर्चा जोरों पर है कि महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की अपडेट्स में कई चीजें एक जैसी मैच हो रही हैं.

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डिलीटेड पोस्ट और ‘काफ मसल’ का कनेक्शन बना मिस्ट्री

मामला सिर्फ दीवारों के रंग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स ने समय रैना द्वारा कुछ पोस्ट डिलीट करने पर भी गहरी नजर रखी. एक यूजर ने कमेंट किया कि समय ने सिर्फ ‘काफ मसल वाला सवाल’ ही क्यों डिलीट किया, बाकी कुछ नहीं हटाया. इस बात पर लोगों ने मजेदार चुटकी लेते हुए फिल्ममेकर आदित्य धर की ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी की बारीक डिटेल्स की मिसाल तक दे डाली कि लोग कितनी बारीकी से हर चीज नोटिस कर रहे हैं. डिलीट की गई इन हरकतों ने सोशल मीडिया पर इस गॉसिप के मसाले को और ज्यादा भड़का दिया है.

डेटिंग की वजह से मिला था’इंडियाज गॉट लैटेंट’ का न्यौता?

समय और मेधा की नजदीकियों की खबरों को हवा तब भी मिली जब मेधा शंकर ने समय के पॉपुलर शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ (India’s Got Latent) के सीजन 2 में गेस्ट पैनलिस्ट के तौर पर जॉइन किया था. उस एपिसोड में वरुण धवन और शैरन वर्मा के साथ मेधा को देखकर लोगों की पुरानी सुई फिर से इन दोनों के रिश्ते पर आकर टिक गई. हालांकि शो में साथ आना या प्रोफेशनल एसोसिएशन होना किसी पर्सनल रिश्ते का पक्का सबूत नहीं होता, लेकिन जनता इन छोटी-छोटी डॉट को आपस में जोड़कर अपनी ही कहानियां बुनने में लगी हुई है.

एक बार पहले थी उड़ी थी अफवाह, समय ने तुरंत किया रिएक्ट

यह पहली बार नहीं है जब समय रैना का नाम किसी के साथ जोड़ा जा रहा हो. इससे पहले शैरन वर्मा के साथ उनके रिश्ते की खबरों पर जब इंटरनेट गरमाया था, तो समय ने खुद इंस्टाग्राम पर एक ‘आस्क मी एनीथिंग’ (AMA) सेशन के दौरान इन सभी अफवाहों को खारिज करते हुए कहा था कि यह और कुछ नहीं बल्कि ‘बस इंटरनेट का अपना काम है’. अब देखना यह है कि मेधा शंकर और समय रैना के बीच चल रही इन वेकेशन और सिमिलरिटी वाली चर्चाओं पर खुद ये स्टार्स चुप्पी तोड़ते हैं या फिर इंटरनेट की जनता ही अपने हिसाब से नई कहानियां बनाती रहती है.

ये भी पढ़ें:- ‘क्या दिग्गज सितारे इनके भरोसे शो चलाएंगे?’ KBC में स्टैंड-अप कॉमेडियन की एंट्री पर भड़के सुनील पाल, बिग बी को दे डाली तीखी चेतावनी!

Tags: Indias Got Latent 2medha shankarsamay raina
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