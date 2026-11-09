दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके! एक दिवाली फोटो और डेटिंग की चर्चा शुरू! Samay Raina-Medha Shankar की स्टोरी देख बेचैन हुए फैंस

Samay Raina Medha Shankar Diwali Party Goes Viral: समय रैना और मेधा शंकर एक बार फिर रिलेशनशिप की चल रही अफवाहों के बीच सुर्खियों में हैं. कॉमेडियन ने हाल ही में अपने दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान एक्ट्रेस के साथ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की, जिससे फैंस यह अंदाज़ा लगाने लगे कि क्या यह जोड़ी चुपके से रिलेशनशिप की ओर इशारा कर रही है. फोटो में, समय क्रीम कलर के कुर्ते में डैपर लग रहे हैं, जबकि मेधा लाल ट्रेडिशनल आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. तस्वीर ने तुरंत फैंस का ध्यान खींचा, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों कई महीनों से रोमांटिक रूप से जुड़े हुए हैं.

डेटिंग अटकलों को मिली हवा

हालांकि, जिस चीज ने और भी उत्सुकता जगाई, वो समय का बैकग्राउंड म्यूजिक चुनना था. कॉमेडियन ने आर्कटिक मंकीज के पॉपुलर ट्रैक ‘मार्डी बम’ का इस्तेमाल किया, जिससे फैंस सोचने लगे कि क्या गाने में कोई छिपा हुआ मैसेज है या यह सिर्फ उनका पर्सनल फेवरेट है. डेटिंग की अटकलों को तब और हवा मिली जब सेलिब्रेशन के दौरान मेधा की समय की मां, स्वीटी रैना के साथ भी फोटो खींची गई.

🚨Samay Raina posted this story on the occasion of Diwali. Samay looks dapper in a cream-colored kurta, while Medha Shankar looks stunning in a red dress. Would you like to say something after seeing this Instagram story?🤔 https://t.co/BqWXqqvZG4 — Shanu (@Shanu_3010) November 8, 2026

टूटी चूड़ियां और खून से लथपथ आंगन! ‘दिवाली के दिन शराब मत पीना’, पत्नी के कहते ही बौखलाया पति; लाठी से पीट-पीटकर ले ली जान

गर्लफ्रेंड का कर चुके जिक्र

समय ने पहले ‘कॉफी विद करण सीजन 9’ में वरुण धवन के साथ एक कॉल के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ‘चिल’ करने का इशारा किया था, लेकिन अपनी पहचान नहीं बताई थी. न तो उन्होंने और न ही मेधा ने ऑफिशियली अपने रिश्ते को कन्फर्म किया है. फिलहाल, फैंस कयास लगा रहे हैं कि यह दिवाली की तस्वीर सिर्फ एक फेस्टिव मोमेंट है या एक छोटा सा सॉफ्ट लॉन्च.

Delhi NCR AQI Report : दिल्ली-एनसीआर में जमकर फोड़े गए पटाखे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी धुआं-धुआं; AQI पहुंचा 400 पार