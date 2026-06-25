YouTube पर हिट, Netflix पर फीका! ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ ने मचाई सनसनी, लेकिन आखिर दर्शकों ने किस प्लेटफॉर्म पर बरसाया सबसे ज्यादा प्यार?

India’s Got Latent controversy: समय रैना 21 जून को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के दूसरे सीजन के साथ लौटे. इस शो ने काफी चर्चा बटोरी, लोगों की राय बंटी और काफी विवाद भी हुआ. हालांकि इस बार एक बड़ा ट्विस्ट था की एपिसोड्स को YouTube और Netflix पर एक साथ रिलीज किया गया. यह पहला मौका था जब कोई शो पेड और फ्री, दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर एक साथ स्ट्रीम हुआ.

YouTube बनाम Netflix व्यूज

हालांकि अब ऐसा लगता है कि ज़्यादातर दर्शक YouTube से आए, क्योंकि Netflix पर व्यूज की संख्या YouTube के व्यूज का 5 प्रतिशत से भी कम है. 25 जून को सुबह 8 बजे तक, समय रैना के चैनल पर पोस्ट किए गए एपिसोड को 4.5 करोड़ व्यूज मिल चुके थे. Netflix पर दर्शकों की संख्या काफी कम थी. प्लेटफ़ॉर्म के आधिकारिक ‘Tudum’ डेटा के अनुसार इस एपिसोड को 22 लाख व्यूज मिले और यह अभी ‘ग्लोबल टॉप 10 नॉन-इंग्लिश शो’ की लिस्ट में सातवें स्थान पर है. व्यूज की संख्या की तुलना सीधे Netflix के दर्शकों की संख्या के आंकड़ों से नहीं की जा सकती, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म ने पहले ही बताया है कि व्यूज की गिनती “कुल देखे गए घंटों को रनटाइम से भाग देकर” की जाती है. आलिया भट्ट और शरवरी भी इस एपिसोड में शामिल हुईं. वे अपनी आने वाली YRF फिल्म ‘अल्फा’ को प्रमोट करने के लिए वहां आई थीं.

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का दूसरा सीजन एक वीकली शो होगा ठीक ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ की तरह. एक ऐसी सीरीज जिसके दर्शकों की संख्या हर सीजन के साथ कम होती गई है. ओर्मैक्स मीडिया के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा वाले सीजन 4 के प्रीमियर को दिसंबर 2025 में 1.5 मिलियन व्यूज मिले थे.

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के पहले सीजन की व्यूअरशिप के आंकड़े

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का पहला सीजन सिर्फ YouTube पर उपलब्ध था और अपनी जबरदस्त व्यूअरशिप की वजह से इसने तेजी से लोगों का ध्यान खींचा. असल में इस सीजन के दौरान जो अचानक खत्म हो गया. शो के हर एपिसोड को औसतन 2 से 2.5 करोड़ (20 से 25 मिलियन) बार देखा गया.

YouTube पर समय रैना का स्पेशल शो ‘स्टिल अलाइव’

इस साल की शुरुआत में समय अपने स्टैंड-अप स्पेशल ‘स्टिल अलाइव’ के साथ YouTube पर लौटे. यह परफॉर्मेंस पिछले साल हुए ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद के बाद के मुश्किल दौर को दिखाती है और दुनिया भर में YouTube पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कॉमेडी स्पेशल बन गया है. रिलीज होने के पहले 24 घंटों में ही इसे 22 मिलियन व्यूज मिले और दो महीने बाद, इस स्पेशल को 65 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद के बारे में