Home > मनोरंजन > YouTube पर हिट, Netflix पर फीका! ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ ने मचाई सनसनी, लेकिन आखिर दर्शकों ने किस प्लेटफॉर्म पर बरसाया सबसे ज्यादा प्यार?

YouTube पर हिट, Netflix पर फीका! ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ ने मचाई सनसनी, लेकिन आखिर दर्शकों ने किस प्लेटफॉर्म पर बरसाया सबसे ज्यादा प्यार?

समय रैना 21 जून को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन के साथ लौटे. इस शो ने काफी चर्चा बटोरी, लोगों की राय बंटी और काफी विवाद भी हुआ. हालांकि इस बार एक बड़ा ट्विस्ट था की एपिसोड्स को YouTube और Netflix पर एक साथ रिलीज किया गया.

By: Anshika thakur | Last Updated: June 25, 2026 11:01:46 AM IST

समय रैना इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2
समय रैना इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2


India’s Got Latent controversy: समय रैना 21 जून को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के दूसरे सीजन के साथ लौटे. इस शो ने काफी चर्चा बटोरी, लोगों की राय बंटी और काफी विवाद भी हुआ. हालांकि इस बार एक बड़ा ट्विस्ट था की एपिसोड्स को YouTube और Netflix पर एक साथ रिलीज किया गया. यह पहला मौका था जब कोई शो पेड और फ्री, दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर एक साथ स्ट्रीम हुआ.
 

YouTube बनाम Netflix व्यूज

 
हालांकि अब ऐसा लगता है कि ज़्यादातर दर्शक YouTube से आए, क्योंकि Netflix पर व्यूज की संख्या YouTube के व्यूज का 5 प्रतिशत से भी कम है. 25 जून को सुबह 8 बजे तक, समय रैना के चैनल पर पोस्ट किए गए एपिसोड को 4.5 करोड़ व्यूज मिल चुके थे. Netflix पर दर्शकों की संख्या काफी कम थी. प्लेटफ़ॉर्म के आधिकारिक ‘Tudum’ डेटा के अनुसार इस एपिसोड को 22 लाख व्यूज मिले और यह अभी ‘ग्लोबल टॉप 10 नॉन-इंग्लिश शो’ की लिस्ट में सातवें स्थान पर है. व्यूज की संख्या की तुलना सीधे Netflix के दर्शकों की संख्या के आंकड़ों से नहीं की जा सकती, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म ने पहले ही बताया है कि व्यूज की गिनती “कुल देखे गए घंटों को रनटाइम से भाग देकर” की जाती है. आलिया भट्ट और शरवरी भी इस एपिसोड में शामिल हुईं. वे अपनी आने वाली YRF फिल्म ‘अल्फा’ को प्रमोट करने के लिए वहां आई थीं.
 
‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का दूसरा सीजन एक वीकली शो होगा ठीक ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ की तरह. एक ऐसी सीरीज जिसके दर्शकों की संख्या हर सीजन के साथ कम होती गई है. ओर्मैक्स मीडिया के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा वाले सीजन 4 के प्रीमियर को दिसंबर 2025 में 1.5 मिलियन व्यूज मिले थे.
 

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के पहले सीजन की व्यूअरशिप के आंकड़े

 
‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का पहला सीजन सिर्फ YouTube पर उपलब्ध था और अपनी जबरदस्त व्यूअरशिप की वजह से इसने तेजी से लोगों का ध्यान खींचा. असल में इस सीजन के दौरान जो अचानक खत्म हो गया. शो के हर एपिसोड को औसतन 2 से 2.5 करोड़ (20 से 25 मिलियन) बार देखा गया.
 

YouTube पर समय रैना का स्पेशल शो ‘स्टिल अलाइव’

 
इस साल की शुरुआत में समय अपने स्टैंड-अप स्पेशल ‘स्टिल अलाइव’ के साथ YouTube पर लौटे. यह परफॉर्मेंस पिछले साल हुए ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद के बाद के मुश्किल दौर को दिखाती है और दुनिया भर में YouTube पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कॉमेडी स्पेशल बन गया है. रिलीज होने के पहले 24 घंटों में ही इसे 22 मिलियन व्यूज मिले और दो महीने बाद, इस स्पेशल को 65 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.
 

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद के बारे में

 
2025 में ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड के बाद समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया, कुछ अन्य लोगों के साथ एक बड़े विवाद में फंस गए. यह विवाद रणवीर के एक मजाक की वजह से शुरू हुआ, जिसे कुछ लोगों ने अश्लील माना. मामला तेजी से बढ़ा और रणवीर, समय और अन्य पैनलिस्ट के खिलाफ कई FIR दर्ज की गईं. इसके कुछ ही समय बाद, समय ने YouTube से पहले सीजन के सभी एपिसोड हटा दिए.

Tags: samay rainaSamay Raina controversySamay Raina latest show
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 24, 2026

ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान

June 24, 2026

बॉलीवुड की 6 धमाकेदार मल्टीस्टारर फिल्में

June 24, 2026

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?

June 24, 2026

कौन हैं प्रणीति शिंदे?

June 24, 2026

बैंक से 10 लाख कैश निकाला तो लगेगा टैक्स? जानें...

June 24, 2026
YouTube पर हिट, Netflix पर फीका! ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ ने मचाई सनसनी, लेकिन आखिर दर्शकों ने किस प्लेटफॉर्म पर बरसाया सबसे ज्यादा प्यार?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

YouTube पर हिट, Netflix पर फीका! ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ ने मचाई सनसनी, लेकिन आखिर दर्शकों ने किस प्लेटफॉर्म पर बरसाया सबसे ज्यादा प्यार?
YouTube पर हिट, Netflix पर फीका! ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ ने मचाई सनसनी, लेकिन आखिर दर्शकों ने किस प्लेटफॉर्म पर बरसाया सबसे ज्यादा प्यार?
YouTube पर हिट, Netflix पर फीका! ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ ने मचाई सनसनी, लेकिन आखिर दर्शकों ने किस प्लेटफॉर्म पर बरसाया सबसे ज्यादा प्यार?
YouTube पर हिट, Netflix पर फीका! ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ ने मचाई सनसनी, लेकिन आखिर दर्शकों ने किस प्लेटफॉर्म पर बरसाया सबसे ज्यादा प्यार?