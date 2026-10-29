‘चिलिंग विद GF’ कहकर Samay Raina ने खोला दिल का राज? मेधा शंकर की चर्चा के बीच वायरल हुई बातचीत

Samay Raina GF: कॉफी विद करण सीजन 9 में वरुण धवन के साथ फोन पर बातचीत के दौरान समय रैना ने यूं ही बता दिया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है. कॉमेडियन का यह मानना ​​उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही अटकलों के बीच आया है, अफवाहें हैं कि उन्हें एक्टर 12वीं फेल एक्ट्रेस मेधा शंकर से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्हें कई मौकों पर और उनके शो, इंडियाज गॉट लेटेंट में भी एक साथ देखा गया था.

क्या सच में है समय रैना की गर्लफ्रेंड

शो में एक गेम सेगमेंट के दौरान, वरुण ने समय को फोन किया और उनके आस-पास हाल ही में चल रही चर्चाओं के बारे में उन्हें चिढ़ाया. “पूरी न्यूज़ में आ रहा है, तेरे साथ वो हो गया.” जब समय ने पूछा, “क्या हो गया?”, तो वरुण ने आगे कहा, “अरे, वो पिछले एपिसोड के बाद, वो कह रहे हैं कि तुम्हें यह चीज़ मिल गई.”

समय, जो इस टीज़ से बेपरवाह लग रहे थे, उन्होंने जवाब दिया, “कुछ न कुछ आता रहता है, भाई.” फिर उन्होंने कहा, “अभी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहा हूँ.” करण जौहर, जो बातचीत सुन रहे थे, उन्होंने उन्हें अपने रिश्ते के बारे में और खुलकर बात करने के लिए उकसाया, और कहा, “कॉफ़ी विद करण में तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए! बाहर आओ और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सच बताओ.”

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समय रैना और मेधा शंकर की डेटिंग की अफवाहें

समय की यह बात वायरल हो गई है क्योंकि कई महीनों से उनका नाम मेधा शंकर से जोड़ा जा रहा है. दोनों को कई इवेंट्स में एक साथ देखे जाने के बाद अटकलों ने और ज़ोर पकड़ लिया. इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2 में उनकी बातचीत ने इस चर्चा को और बढ़ा दिया, खासकर जब समय ने एक एपिसोड के दौरान मेधा को अपना “सबसे अच्छा दोस्त” कहा, जिसमें एक्टर पैनलिस्ट के तौर पर थे. दोनों में से किसी ने भी पब्लिकली कन्फर्म नहीं किया है कि वे डेटिंग कर रहे हैं.