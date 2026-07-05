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Alia Bhatt के लिए ये क्या कर गए Samay Raina, क्या अब पलट जाएगी फिल्म ‘Alpha’ की किस्मत?

Alpha Movie: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म ‘अल्फा’ बॉक्स ऑफिस पर धीमी रही, 2 दिनों में 20.50 करोड़ कमाए. वहीं समय रैना ने उनके लिए कुछ ऐसा किया है जिससे हर कोई हैरान है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 5, 2026 3:09:25 PM IST

Alia Bhatt के लिए ये क्या कर गए Samay Raina, क्या अब पलट जाएगी फिल्म ‘Alpha’ की किस्मत?


Samay Raina Alia Bhatt Movie Alpha: बॉलीवुड की चर्चित फिल्म ‘अल्फा’, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मेन रोल में हैं, रिलीज के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी ज्यादा थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन अब तक उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है. इसी बीच फिल्म से जुड़ी एक नई खबर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है, जिसने फैंस के बीच हल्की सी खुशी भी पैदा कर दी है.

समय रैना का अनोखा सरप्राइज

स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने ‘अल्फा’ को लेकर एक खास पहल की है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है. उन्होंने मुंबई में एक पूरा थिएटर बुक किया है, जहां वो अपने फैंस के साथ मिलकर फिल्म का स्पेशल शो देखने वाले हैं.

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समय रैना ने बताया कि इस खास स्क्रीनिंग के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी. उनकी प्री-सेल लिस्ट में शामिल फैंस को सीधे व्हाट्सऐप के जरिए टिकट भेजे जाएंगे. ये पहल उनके उन फैंस के लिए एक तोहफा मानी जा रही है, जो लंबे समय से उनके काम को सपोर्ट करते आ रहे हैं.

 आलिया और शरवरी के लिए जताया आभार

इस पहल के पीछे समय रैना का एक और मकसद भी बताया जा रहा है. उन्होंने इसे आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के लिए एक सम्मान और धन्यवाद के रूप में पेश किया है. उनका कहना है कि दोनों कलाकारों ने जिस तरह उनके शो में आकर समर्थन दिया, उसके जवाब में ये छोटा सा जेस्चर है.

 बॉक्स ऑफिस पर फीकी शुरुआत

अगर फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘अल्फा’ रिलीज के दो दिन बाद भी कोई बड़ा असर नहीं छोड़ पाई है. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने लगभग 20.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जो उम्मीदों के मुकाबले कम माना जा रहा है.

अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में फिल्म अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है या नहीं. साथ ही, दर्शक भी इस फिल्म को लेकर अपनी राय लगातार शेयर कर रहे हैं.

Tags: alia bhattAlia Bhatt Newsalpha movieentertainment newssamay rainasamay raina news
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