क्या समय रैना की लाइफ में हो गई है इस खूबसूरत हसीना की ‘वाइल्ड कार्ड’ एंट्री? तस्वीरें छुपाने चले थे, पर वीडियो ने कर दिया खेल!

अभी तक स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए था लेकिन अब उनकी डेटिंग लाइफ सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है. कॉमेडियन को कई मौकों पर 12वीं फेस की एक्ट्रेस मेधा शंकर के साथ स्पॉट किया गया है. अभी तक दोनों की कपल पिक्चर्स इंटरनेट पर आग लगा रही थीं लेकिन अब एक वीडियो सामने आई है जिनसे फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. नेटिजन्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दोनों सिर्फ दोस्त हैं या कुछ और ही खिचड़ी पत रही है. हालांकि अभी तक समय रैना और मेधा शंकर ने डेटिंग रुमर्स पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है लेकिन एक ताजा मूमेंट ने कपल के रिलेशनशिप को हवा दे दी है.

सनसनी फैला रहा है कपल का वीडियो

इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में समय रैना और मेधा शंकर एक साथ दिखाई दिए जिसने फैन्स का ध्यान इंस्टेंटली खींच लिया है. दोनों की यह वीडियो तेजी से वायरल हो ही है जिसमें एक फैन ने लिखा कि दोस्तों, समय रैना और मेधा शंकर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों को साथ देखा गया है लेकिन उन्होंने जैसे ही पैपराजी को स्पॉट किया, दोनों अलग हो गए. इसके अलावा, इस कपल को कई इवेंट पर एक साथ देखा जा चुका है. आप क्या सोचते हैं? हालांकि वायरल वीडियो में मेधा शंकर आगे निकल जाती है और समय रैना पीछे से उनको फॉलो करते हैं.

Guys, Samay Raina and Medha Shankar are dating. 👀 They were spotted together, and the moment they saw the paparazzi they split up. They’ve been seen together on multiple occasions now. What do you all think? pic.twitter.com/OdsA7s44xh — Chota Don (@choga_don) June 28, 2026

लोगों ने बताया बेस्ट कपल

ABP न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट पर दोनों की फैन फॉलोइंग अंदाजा लगा रही है कि समय रैना और मेधा शंकर लंबे वक्त से रिलेशनशिप में है. वायरल वीडियो में दोनों की कैमिस्ट्री और आई कॉन्टेक्ट नोटिस करने की बात कही जा रही है. ऑनलाइन तेजी से बढ़ती अटकलों के बावजूद न तो समय रैना ने कोई स्पेसिफिकेशन दिया है और न ही मेधा शंकर का कोई रिएक्शन सामने आया है. लेकिन फैन्स इन दोनों की फोटोज ढूंढ-ढूंढकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं. हालांकि अभी तक दोनों के रिलेशनशिप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.

कौन हैं मेधा शंकर?

बॉलीवुड एक्ट्रेस मेधा शंकर ने बीचन हाउस से अपने करियर की शुरुआत की. कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल प्ले किए लेकिन विक्रांत मैसी के साथ 12वीं फेल मूवी में अपने शादनदार अभिनय से सुर्खियां बटोरीं है. हाल ही में एक्ट्रेस को प्रशांत झा की रोमेंटिक-कॉमेडी मूवी गिन्नी वेड् सनी-2 में देखा गया था. यह मूवी 2020 की गिन्नी वेड्स सनी का सीक्वल था जिसमें एक्ट्रेस ने लीड रोल प्ले किया है.

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