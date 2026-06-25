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सामंथा ने शेयर की गुड न्यूज, एक्ट्रेस के घर गूंजने वाली है किलकारी, बोला; ‘लूंगी मातृत्व अवकाश’

अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में पुष्टि की है कि वह प्रेग्नेंट हैं और अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. फिल्म 'मां इंटी बंगारम' की सक्सेस पार्टी में यह खुशखबरी साझा की, जिससे उनकी गर्भावस्था को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया.

By: Shivangi Shukla | Published: June 25, 2026 11:15:03 AM IST

सामंथा ने शेयर की गुड न्यूज
सामंथा ने शेयर की गुड न्यूज


Samantha Pregnancy News: सामंथा की प्रेग्नेंसी को लेकर ऑनलाइन कई तरफ की अफवाहें उड़ रही थी, जिस पर एक्ट्रेस के हालिया बयान से पूर्ण विराम लगा दिया है. अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में पुष्टि की है कि वह प्रेग्नेंट हैं और अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. 

अभिनेत्री ने अपनी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ की सक्सेस पार्टी में यह खुशखबरी साझा की, जिससे उनकी गर्भावस्था को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया.

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मातृत्व अवकाश पर रहेंगी सामंथा 

इस कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए, सामंथा ने खुलासा किया कि वह अपनी वर्तमान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद एक्टिंग से ब्रेक लेने की योजना बना रही हैं. सामंथा ने कहा, “मां इंटी बंगारम के बाद, मेरी सेहत को देखते हुए मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा. मुझे मातृत्व अवकाश लेना होगा. उसके बाद, मैं अपने फैंस के लिए एक और फिल्म लेकर वापस आऊंगी.” बता दें कि सामंथा की गर्भावस्था को लेकर अफवाहें कई दिनों से ऑनलाइन चल रही थीं. ये अटकलें तब शुरू हुईं जब ‘मा इंटी बंगारम’ की सफलता के जश्न के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिनमें कई प्रशंसकों ने बेबी बंप जैसा कुछ देखा.

सामंथा और राज के बारे में

समंथा और राज नोदिमोरू ने 1 दिसंबर, 2025 को कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन में एक निजी समारोह में शादी की थी. उन्होंने उसी दिन इंस्टाग्राम पर शादी की कुछ तस्वीरें शेयर कीं थीं. इससे पहले दोनों ने लोकप्रिय वेब सीरीज  ‘द फैमिली मैन 2’ में साथ काम किया था. उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें तब शुरू हुईं जब सामंथा ने इंस्टाग्राम पर वर्ल्ड पिकलबॉल लीग की तस्वीरें साझा कीं, जिसमें वह राज के साथ चेन्नई सुपर चैंप्स का समर्थन करती नजर आ रही थीं. दोनों ने हाल ही में ‘मां इंति बंगाराम’ में फिर से साथ काम किया.

Tags: entertainmentSamantha
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