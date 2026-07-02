प्रेग्नेंट होने के बावजूद सामंथा ने किया दमदार कार चेज, निर्देशक ने एक्ट्रेस को कहा सुपरस्टार

साउथ एक्ट्रेस समंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी फिल्म ‘मा इंटी बंगारम’ से चर्चा में हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि वह फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक्शन सीन्स किए. इसका खुलासा खुद निर्देशक नंदिनी रेड्डी ने की है.

निर्देशक ने क्या कहा?

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में निर्देशक नंदिनी रेड्डी ने बताया कि सामंथा को अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में तब पता चला जब वे ‘थस्साडिया’ गाने की शूटिंग कर रही थीं. उन्होंने बताया कि गाने में ज़ोरदार डांस स्टेप्स थे और टीम को अभी भी एक कार चेज सीक्वेंस शूट करना बाकी था, हालांकि शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण अधिकांश हिस्से तब तक पूरे हो चुके थे.

डायरेक्टर ने बताया कि बाकी के हिस्सों की शूटिंग के दौरान टीम ने अतिरिक्त सावधानी बरती. उन्होंने कहा, ‘हमने इस बात का ध्यान रखा कि शूटिंग उनके लिए बहुत थकाने वाली न हो और उन्हें पर्याप्त आराम मिले. शूटिंग के दौरान गर्मी का मौसम शुरू हो रहा था, इसलिए हमने तेज धूप में शूटिंग नहीं की. हमने सावधानी बरती ताकि वे ज्यादा थक न जाएं.’

अभिनेत्री को बताया सुपरस्टार

अभिनेत्री सामंथा की प्रशंसा करते हुए नंदिनी ने कहा, ‘वह हर मायने में सुपरस्टार हैं. उनका अभिनय, उनका हास्य, उनकी भावनाएं, उनका अभिनय, उनका नृत्य. मेरा मतलब है, उन्होंने सब कुछ किया है. हमारा प्रयास उन्हें उनकी संपूर्ण भव्यता में दिखाना था. हम जानते थे कि यही फिल्म के लिए जादू कर देगा क्योंकि वह इतनी लोकप्रिय हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘वह देखने में छोटी लगती है, लेकिन उसके कंधे बहुत चौड़े हैं जिन पर वह चीजों को बड़ी खूबसूरती से संभालती है. शूटिंग के दौरान हम सभी एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम कर रहे थे – हमारी हीरोइन, सामंथा को बेहतरीन तरीके से पेश करना. और मुझे लगता है कि हर कोई इसके लिए तैयार था, इसलिए यह मजेदार रहा.’

बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

फिल्म ‘मा इंटी बंगारम’ महिला प्रधान तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी बना लिया है. दुनिया भर में 80 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई के साथ, इसने अनुष्का शेट्टी की 2009 में आई हॉरर-फैंटेसी फिल्म ‘अरुंधति’ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है , जिसने लगभग 70 करोड़ रुपये कमाए थे. सामंथा के बैनर तले बनी इस फिल्म का बजट कथित तौर पर 20 करोड़ रुपये था और इसे तमिल में डब करके रिलीज किया गया था.

यह खबर भी पढ़ें: 5 साल के बच्चे ने वो सब देख लिया, जो उसे नहीं देखना चाहिए था…फिर हुआ कुछ ऐसा, कि खड़े हो जाएंगे रोंगटे