Samantha Ruth Prabhu: Insomnia को भी एंजॉय कर रहीं सामंथा! प्रेग्नेंट एक्ट्रेस ने शेयर की सेल्फी, चबी गालों के साथ चेहरे पर दिखा अलग ही ग्लो!

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: सामंथा रुथ प्रभु और उनके पति राज नदिमोरू अपने पहले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हैं. सामंथा अक्सर अपने जीवन के छोटे-छोटे मोमेंट्स इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर करती हैं.

हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की और बताया कि उन्हें आजकल नींद नहीं आ रही. इन फोटोज में सामंथा के चेहरे पर प्रेग्नेंसी का ग्लो दिखाई दे रहा है. साथ ही हमेशा स्लिम-ट्रिम रहने वाली सामंथा चबी गालों में बेहद क्यूट लग रही हैं.

सामंथा ने शेयर की सेल्फी

9 जुलाई को, सामंथा ने अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए बताया कि वह अनिद्रा से जूझ रही हैं. तस्वीर में, वह जिम जाते समय धूप का चश्मा पहने हुए दिखाई दे रही थीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “नींद न आना बहुत मजेदार है. लेकिन हम जिम जाते हैं.”

पोस्ट यहां देखें:

इससे एक दिन पहले, सामंथा ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक प्यारी सी तस्वीर साझा की, जिसमें वह अपनी खास मुस्कान बिखेर रही थीं. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “हाय गोल-मटोल गालों! तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आई.”

मैटरनिटी लीव पर हैं सामंथा

मां इंटी बंगारम की सक्सेस पार्टी में, सामंथा ने पुष्टि की कि वह अपनी वर्तमान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद अभिनय से मातृत्व अवकाश लेंगी. इस कार्यक्रम में बोलते हुए अभिनेत्री ने कहा, “मां इंटी बंगारम के बाद, मेरी सेहत को देखते हुए मुझे कुछ समय के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा. मुझे मातृत्व अवकाश लेना होगा. उसके बाद, मैं अपने प्रशंसकों के लिए एक और फिल्म लेकर वापस आऊंगी.” बता दें कि सामंथा ने 1 दिसंबर, 2025 को कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन में आयोजित एक निजी समारोह में राज से शादी की थी.