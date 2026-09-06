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सामंथा रुथ प्रभु ने प्रेग्नेंसी के बीच की गौ सेवा, ईशा फाउंडेशन से शेयर की तस्वीरें

Samantha Ruth Prabhu: सामंथा रुथ प्रभु जल्द मां बनने वाली हैं. हाल ही में वह ईशा फाउंडेशन पहुंचीं, जहां गौ सेवा करती नजर आईं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 6, 2026 11:03:35 PM IST

सामंथा रुथ प्रभु
सामंथा रुथ प्रभु


सामंथा रुथ प्रभु बहुत जल्द मां बनने वाली हैं. उन्होंने आज रविवार के दिन ईशा फाउंडेशन में पूरा दिन बिताया. उन्होंने अपनी इस यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए पिछले पांच वर्षों के अनुभवों, सीख और खुद में बदलाव को लेकर एक भावुक संदेश लिखा.

पांच साल बाद पहुंची ईशा योग केंद्र

सामंथा रुथ प्रभु पांच साल बाद दोबारा ईशा योग केंद्र पहुंचीं. वह कोयंबटूर स्थित ईशा योग केंद्र में लौटीं और उन्होंने अपने उन दौरों से आए बदलावों पर विचार किया. अपने हालिया दौरे की कई तस्वीरें साझा करते हुए, समंथा ने विकास, मार्गदर्शकों और इस विचार के बारे में बात की कि शायद हम कभी भी पूरी तरह से अपने असली स्वरूप में नहीं ढल पाते. उन्होंने शा फाउंडेशन पहुंचकर गौ सेवा की. कुछ तस्वीरों में वे प्राकृतिक नजारों के बीच सुकून के पल बिताती दिख रही हैं.

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एक्ट्रेस ने क्या कहा?

अभिनेत्री ने फाउंडेशन में बिताए अपने पांच वर्षों के अनुभव को बताया. उन्होंने कहा, उन लोगों और जगहों को खोजें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें. मुझे लगता है कि जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जब आप यह मानने लगते हैं कि आप खुद को जानते हैं. यही मैं हूं यही मेरी ताकतें हैं, यही मेरी सीमाएं हैं, यही मेरे तरीके हैं. शायद मैं यहीं तक सीमित हूं. लेकिन पिछले पांच वर्षों ने मुझे इससे अलग सिखाया है. हर बार जब मैं यहां आता हूं, तो एक नई संभावना के साथ वापस जाता हूं. एक एहसास कि अभी बहुत कुछ सीखना, बदलना और बनना बाकी है. यही सही मार्गदर्शक करते हैं. वे आपको यह नहीं बताते कि आपको क्या बनना है. वे आपको याद दिलाते हैं कि आपका विकास कभी खत्म नहीं होता. वे आपकी ऊर्जा का स्रोत हैं. उन लोगों को खोजें. उन जगहों को खोजें. लगातार विकसित होते रहें. आपके अंदर हमेशा कुछ न कुछ नया खोजने को होता है.’

यह खबर भी पढ़ें: Bigg Boss 20: बाप पे मत जाना…, मनोज तिवारी की बेटी ने बिग बॉस 20 में मारी एंट्री, सलमान ने दी ऐसी नसीहत कि चौंके…

Tags: samantha ruth prabhu
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