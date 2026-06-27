सामंथा के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! ‘मा इंटी बंगाराम’ के सीक्वल पर लगी मुहर; राज निदिमोरू ने किया खुलासा

समंथा रुथ प्रभु की फिल्म ‘मा इंटी बंगारम’ की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. अब फिल्म के सीक्वल पर भी अहम जानकारी सामने आई है. फिल्म की सक्सेस पार्टी के दौरान फिल्म के लेखक राज निदिमोरू ने प्रशंसकों को बड़ी खुशखबरी देते हुए ‘मा इंटी बंगारम’ के सीक्वल की आधिकारिक घोषणा की। इस ऐलान के बाद फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया.

राज निदिमोरू ने क्या कहा?

राज निदिमोरू ने कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले दर्शकों से पूछा कि क्या वे कहानी को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं. भीड़ की जोरदार तालियों के साथ प्रतिक्रिया देखकर उन्होंने घोषणा कर दी. उन्होंने तेलुगु में कहा, ‘मेरे मन में पहले से ही एक विचार है. वही टीम इस पर काम करेगी. पहली बार मुझे दूसरा भाग बनाने की प्रेरणा मिली है. इसमें दोगुना मजा और दोगुना रोमांच होगा। मैं बाद में आकर आपको इसके बारे में और बताऊंगा.’

राज ने ‘मां इंटी बंगारम’ को मिली प्रतिक्रिया पर भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस फिल्म ने उन्हें उनकी कुछ पिछली ब्लॉकबस्टर परियोजनाओं, जैसे ‘स्त्री’ और ‘द फैमिली मैन’ की तुलना में अधिक सराहना दिलाई है, क्योंकि यह ‘लोगों के दिलों को छू गई’.

फिल्म के बारे में

नंदिनी रेड्डी के निर्देशन में बनी ‘मा इंटी बंगारम’ में समंथा रुथ प्रभु के साथ गुलशन देवैया, श्रीमुखी और दिगंत मंचाले अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. फिल्म का निर्माण समंथा रुथ प्रभु, राज निदिमोरू और हिमांशु ने ‘ट्रा ला ला पिक्चर्स’ के बैनर तले किया है. फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और यह महिला प्रधान फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई. पहले सप्ताह में इसने भारत में करीब 35 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जबकि दुनियाभर में इसकी कमाई *50 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई.

यह खबर भी पढ़ें: Box Office: ओपनिंग डे पर ‘वेलकम टू द जंगल’ ने किया शानदार कलेक्शन, जानें बॉक्स ऑफिस पर क्या रही अन्य फिल्मों की कमाई