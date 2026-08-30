Home > मनोरंजन > सामंथा रुथ प्रभु ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें; फैंस ने पोस्ट पर लुटाया प्यार

सामंथा रुथ प्रभु ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें; फैंस ने पोस्ट पर लुटाया प्यार

Samantha Ruth Prabhu: अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभु ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उन्होंने अपना प्यारा सा बेबी बंप दिखाया. इसे देखने के बाद फैंस प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 30, 2026 4:23:33 PM IST

सामंथा रुथ प्रभु ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
सामंथा रुथ प्रभु ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप


अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी की झलकियां फैंस के साथ शेयर की हैं. इनमें वह अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. उन्होंने एक फैन के सुझाए बच्चे के नाम पर भी प्रतिक्रिया दी, जो लड़का या लड़की होने के हिसाब से अलग-अलग बताया गया था. देखें तस्वीरें. 

एक्ट्रेस ने साझा की प्यारी तस्वीरें

रविवार को सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी प्रेग्नेंसी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस को खुश कर दिया. तस्वीरों में वह अपनी ग्लो करती स्किन के साथ नजर आईं, जबकि कुछ मिरर सेल्फी में उन्होंने मुस्कुराते हुए बेबी बंप फ्लॉन्ट किया. एक तस्वीर में वह फ्लाइट में बैठी दिखीं, जहां अपर एंगल से उनके बेबी बंप की झलक नजर आई. सामंथा ने इन तस्वीरों के साथ सिर्फ भूरे और सफेद दिल वाला इमोजी लगाया.

You Might Be Interested In

फैंस ने सुझाए बच्चों के नाम

इससे पहले एक सवाल-जवाब सेशन के दौरान सामंथा ने फैंस से अपने बच्चे के नाम सुझाने को कहा था. उन्होंने बताया था कि अभी तक उन्होंने कोई नाम तय नहीं किया है. हालिया पोस्ट पर एक फैन ने लड़की के लिए ‘समायरा’ और लड़के के लिए ‘समराज’ नाम सुझाया. इस पर सामंथा ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “समराज थोड़ा घमंडी सा लग रहा है, है ना?”.

सामंथा की तस्वीरों पर फैंस ने भी खूब प्यार लुटाया। किसी ने उन्हें सबसे खूबसूरत होने वाली मां कहा तो किसी ने उनकी प्रेग्नेंसी की तस्वीरों को बेहद प्यारा बताया.

अभिनेत्री की आखिरी फिल्म

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘मा इंटी बंगारम’ की सफलता के बाद, सामंथा ने मदरहुड वेकेशन की घोषणा की. नंदिनी रेड्डी द्वारा निर्देशित और राज निदिमोरु द्वारा निर्मित इस फिल्म ने विश्व स्तर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की , जिससे यह महिला प्रधान तेलुगु फिल्म की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई.

यह खबर भी पढ़ें: जिस पाकिस्तानी हसीना के दीवाने थे लोग, बीच सड़क पर रुकी गाड़ी और चंद मिनटों में हो गई मौत , 30 साल बाद भी अनसुलझा…

Tags: samantha ruth prabhu
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अरिश्फा खान?

August 29, 2026

पेट कम करने के लिए कौन सी चाय पीनी चाहिए?

August 29, 2026

रक्षाबंधन पर कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के लिए शेयर...

August 28, 2026

200 MP कैमरे के साथ आते हैं ये स्मार्टफोन्स

August 28, 2026

कौन हैं बिग बॉस 20 के कंटेंस्टेंट्स?

August 28, 2026

दोस्तों के साथ जा सकते हैं इन हिल स्टेशन्स

August 27, 2026
सामंथा रुथ प्रभु ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें; फैंस ने पोस्ट पर लुटाया प्यार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सामंथा रुथ प्रभु ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें; फैंस ने पोस्ट पर लुटाया प्यार
सामंथा रुथ प्रभु ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें; फैंस ने पोस्ट पर लुटाया प्यार
सामंथा रुथ प्रभु ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें; फैंस ने पोस्ट पर लुटाया प्यार
सामंथा रुथ प्रभु ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें; फैंस ने पोस्ट पर लुटाया प्यार