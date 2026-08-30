सामंथा रुथ प्रभु ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें; फैंस ने पोस्ट पर लुटाया प्यार

अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी की झलकियां फैंस के साथ शेयर की हैं. इनमें वह अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. उन्होंने एक फैन के सुझाए बच्चे के नाम पर भी प्रतिक्रिया दी, जो लड़का या लड़की होने के हिसाब से अलग-अलग बताया गया था. देखें तस्वीरें.

एक्ट्रेस ने साझा की प्यारी तस्वीरें

रविवार को सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी प्रेग्नेंसी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस को खुश कर दिया. तस्वीरों में वह अपनी ग्लो करती स्किन के साथ नजर आईं, जबकि कुछ मिरर सेल्फी में उन्होंने मुस्कुराते हुए बेबी बंप फ्लॉन्ट किया. एक तस्वीर में वह फ्लाइट में बैठी दिखीं, जहां अपर एंगल से उनके बेबी बंप की झलक नजर आई. सामंथा ने इन तस्वीरों के साथ सिर्फ भूरे और सफेद दिल वाला इमोजी लगाया.

फैंस ने सुझाए बच्चों के नाम

इससे पहले एक सवाल-जवाब सेशन के दौरान सामंथा ने फैंस से अपने बच्चे के नाम सुझाने को कहा था. उन्होंने बताया था कि अभी तक उन्होंने कोई नाम तय नहीं किया है. हालिया पोस्ट पर एक फैन ने लड़की के लिए ‘समायरा’ और लड़के के लिए ‘समराज’ नाम सुझाया. इस पर सामंथा ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “समराज थोड़ा घमंडी सा लग रहा है, है ना?”.

सामंथा की तस्वीरों पर फैंस ने भी खूब प्यार लुटाया। किसी ने उन्हें सबसे खूबसूरत होने वाली मां कहा तो किसी ने उनकी प्रेग्नेंसी की तस्वीरों को बेहद प्यारा बताया.

अभिनेत्री की आखिरी फिल्म

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘मा इंटी बंगारम’ की सफलता के बाद, सामंथा ने मदरहुड वेकेशन की घोषणा की. नंदिनी रेड्डी द्वारा निर्देशित और राज निदिमोरु द्वारा निर्मित इस फिल्म ने विश्व स्तर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की , जिससे यह महिला प्रधान तेलुगु फिल्म की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई.

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