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Samantha Baby Bump: मॉम-टू-बी’ लुक में सामंथा ने जीता दिल! बेबी बंप वाली तस्वीर पर फैंस के मजेदार रिएक्शन

Samantha Baby Bump: सामंथा रूथ प्रभु अपनी ज़िंदगी के एक नए फ़ेज का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. एक्ट्रेस, जो अपने पति राज निदिमोरू के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, उन्होंने हाल ही में फेन्स को सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी ग्लो की एक झलक दिखाई.

By: Heena Khan | Published: September 12, 2026 1:23:57 PM IST

samantha pregnancy
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Samantha Baby Bump: सामंथा रूथ प्रभु अपनी ज़िंदगी के एक नए फ़ेज का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. एक्ट्रेस, जो अपने पति राज निदिमोरू के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, उन्होंने हाल ही में फेन्स को सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी ग्लो की एक झलक दिखाई. शनिवार को, सामंथा ने इंस्टाग्राम पर पिछले कुछ हफ़्तों में अपने काम के कमिटमेंट्स के पलों की कई तस्वीरें शेयर कीं. कई फ़ोटो में, एक्ट्रेस अलग-अलग काम की जगहों पर पोज़ देती दिखीं, जबकि कुछ  मिरर सेल्फ़ी ने फ़ैन्स को उनके बेबी बंप को करीब से देखने का मौका दिया.

क्यूट लगी सामंथा 

तस्वीरों में सामंथा ने अपने बढ़ते बंप को कॉन्फिडेंस के साथ दिखाते हुए अपने लुक को कैज़ुअल और कम्फ़र्टेबल रखा. एक्ट्रेस अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान भी प्रोफ़ेशनली एक्टिव रहीं, जिससे फैंस को अपनी वर्क लाइफ़ और पर्सनल पलों की झलक मिली. तस्वीरें शेयर होने के तुरंत बाद, फैंस एक्ट्रेस पर प्यार बरसाने के लिए कमेंट सेक्शन में पहुँच गए. एक यूज़र ने उन्हें ‘सबसे प्यारी होने वाली माँ’ कहा, तो दूसरे ने लिखा, ‘चेहरे पर माँ की चमक’ कई और लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाल दिल वाले इमोजी भी डाले.

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छोड़ दी थी उम्मीद 

यह कुछ दिनों बाद हुआ, जब द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत में, सामंथा रूथ प्रभु ने बताया कि वह और राज प्रेग्नेंट होने से पहले बच्चे न होने के विचार से सहज थे. उन्होंने कहा, “मैं एक ऐसी जगह पहुँच गई थी जहाँ मैं ठीक थी. जैसे, राज और मैं दोनों इस बात से ठीक थे कि शायद हमारे बच्चे न हों. शायद हम करेंगे. मैं दोनों के साथ ठीक थी. मैं ठीक थी, और वह भी. इसलिए, यह एक सरप्राइज़ है.”

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Tags: home-hero-pos-10samantha ruth
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