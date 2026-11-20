साउथ की जानी-मानी अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु और उनके पति व फिल्ममेकर राज निदिमोरू पहली बार माता-पिता बन गए हैं. कपल के घर 19 नवंबर 2026 को बेटे का जन्म हुआ. सामंथा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी साझा की और अपने बेटे की पहली झलक भी दिखाई. इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे के नाम का भी खुलासा किया.

बच्चे की प्यारी तस्वीर की साझा

सामंथा रुथ प्रभु ने अपने बच्चे के स्वागत की घोषणा करते हुए बेटे की पहली प्यारी सी झलक दिखाई. तस्वीर में नए माता-पिता अपने बच्चे की छोटी उंगलियों को अपनी उंगलियों में लपेटे हुए थे, जो एक परिवार के रूप में उनके नए चैप्टर की एक प्यारी सी झलक दिखा रहा था.

क्या रखा बेटे के नाम?

इस कपल ने अपने बेटे के नाम देव निदिमोरू रखा है. पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘हमारा प्यारा बेबी बॉय देव निदिमोरू 19.11.2026 हमारा दिल अब तक का सबसे खुश है. सामंथा और राज.’

सितारों ने दी बधाइयां

फिल्म जगत के लोगों ने जल्द ही उन्हें शुभकामनाएं दीं. एक्टर वरुण धवन, तमन्ना भाटिया और वरलक्ष्मी सरथकुमार उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने कपल को बधाई दी और उनके बच्चे पर प्यार बरसाया. इसके अलावा यूजर्स पर एक्ट्रेस को बधाइयां दे रहे हैं.

कब हुई दोनों की शादी?

सामंथा और राज की पहली मुलाकात काम के सिलसिले में हुई थी. दोनों ने साल 2021 में वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 2’ में साथ काम किया था. इसमें सामंथा ने राजी का किरदार निभाया था. इसके बाद दोनों वरुण धवन स्टारर सीरीज ‘सिटाडेल: हनी बनी’ में भी साथ नजर आए.

साल 2024 में दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं. उन्हें कई मौकों पर एक साथ देखा गया. सामंथा भी सोशल मीडिया पर उनके साथ घूमने और छुट्टियां बिताने की तस्वीरें शेयर करती थीं. मई 2025 में फ्लाइट के दौरान राज के कंधे पर सिर रखे सामंथा की एक तस्वीर खूब चर्चा में रही. इसके बाद सामंथा और राज ने 1 दिसंबर, 2025 को कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर के अंदर लिंग भैरवी मंदिर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. उन्होंने उसी दिन सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर कीं.

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