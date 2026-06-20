Samantha Pregnancy News: सामंथा रुथ प्रभु के घर गूंजने वाली है किलकारी, प्रेग्नेंट हैं एक्ट्रेस! सच्चाई या अफवाह?

शनिवार को सोशल मीडिया पर अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु के बारे में प्रेग्नेंसी की अफवाहें फैलने लगीं, जब उनकी फिल्म ‘मा इंटी बंगारम’ को मिली शुरुआती प्रतिक्रिया का जश्न मनाते हुए उनके पति, फिल्म निर्माता राज निदिमोरू के साथ वीडियो वायरल हुए.

प्रशंसकों ने वीडियो में उनके बेबी बंप को देखते हुए अनुमान लगाया कि वह गर्भवती हो सकती हैं. हालांकि, सामंथा और राज दोनों ने ही अभी तक इस अटकल पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

वायरल वीडियो में दिखा बेबी बंप

वीडियो में सामंथा को राज के साथ केक काटते हुए दिखाया गया. हालांकि, जल्द ही उनके लुक को लेकर चर्चा तेज होने लगी और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके बेबी बंप की आशंका जताई है. वायरल वीडियो क्लिप में सामंथा सफेद टी-शर्ट और नीली जींस पहने नजर आ रही हैं, जबकि राज ने जींस और टोपी के साथ ब्लैक कलर की गोल गले वाली टी-शर्ट के ऊपर भूरे रंग की बटन वाली शर्ट पहनी हुई है. वीडियो ऑनलाइन आते ही प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया.

एक यूजर ने कमेंट किया, “वह गर्भवती है… बधाई हो सैम”, वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, “हाँ, यह बेबी बंप है, बधाई हो सामंथा.” इसके अलावा एक और यूजर ने कहा, “बधाई हो सैम, शानदार बेबी बंप है!” जबकि एक अन्य फॉलोवर ने कमेंट किया, “यह निश्चित रूप से बेबी बंप जैसा दिखता है.”

रिलीज से पहले किये बालाजी के दर्शन

फिल्म की रिलीज से पहले, सामंथा और राज फिल्म की टीम के साथ तिरुमाला मंदिर में प्रार्थना करने गए थे. इस यात्रा का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें मंदिर परिसर से बाहर निकलने के बाद प्रशंसकों की भीड़ से गुजरते हुए राज सामंथा को अपने करीब खींचते और उनकी सुरक्षा करते हुए दिखाई दे रहे थे.

बता दें कि सामंथा और राज ने 1 दिसंबर, 2025 को कोयंबटूर में एक निजी समारोह में शादी की थी. सामंथा ने बाद में इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. दोनों ने पहली बार ‘द फैमिली मैन 2’ में साथ काम किया था.