200 करोड़ की एलमिनी को ठोकर मारकर इस शख्स को डेट कर रही एक्ट्रेस, दुनिया के सामने पकड़ा बॉयफ्रेंड का हाथ

फिल्मी सेलेब्स की प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल लाइफ भी लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती है। जब कोई सेलेब नए रिश्ते में आता है तो वह सुर्खियों का हिस्सा बन जाता है। वहीं, जब किसी की जोड़ी टूटती है तो उसमें भी लोगों की खूब दिलचस्पी रहती है। आज हम भी एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं जिनकी लव लाइफ से लेकर तलाक और अब नए रिश्ते की अफवाहें हेडलाइन्स का हिस्सा बनी हुई हैं। जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं सामंथा रुथ प्रभु के बारे में।

सामंथा रुथ प्रभु की जिंदगी में प्यार की हुई एंट्री!

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार नागा चैतन्य से अलग होने के बाद सामंथा रुथ प्रभु की जिंदगी में फाइनली प्यार ने एंट्री ले ली है। ऐसा कहा जा रहा है कि सामंथा, फिल्म प्रोड्यूसर राज निदिमोरू को डेट कर रही हैं। हालांकि, एक्ट्रेस ने अभी तक अपने रिश्ते की खबरों पर किसी तरह की मुहर नहीं लगाई है।

सामंथा ने दुनिया के सामने पकड़ा बॉयफ्रेंड का हाथ!

सामंथा रुथ प्रभु ने राज निदिमोरू संग रिश्ते की खबरों पर भले कोई मुहर नहीं लगाई है। लेकिन, वह अक्सर ऐसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, जो अफवाहों की आग में घी डालने का काम कर रही हैं।

हाल ही में सामंथा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वह किसी शख्स का हाथ थामे नजर आ रही हैं। हालांकि, तस्वीर में किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन, फैंस का ऐसा मानना है कि यह दोनों हाथ सामंथा और राज निदिमोरू के हैं।

कब शुरू हुई सामंथा और राज के रिश्ते की अफवाह?

सामंथा रुथ प्रभु और राज का नाम इस साल फरवरी के महीने से साथ जुड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरवरी में सामंथा ने सोशल मीडिया पर पिकलबॉल लीग मैच की फोटोज शेयर की थीं। इन फोटोज में सामंथा और राज साथ नजर आए थे। इतना ही नहीं, तस्वीरों में वह दोनों हाथ पकड़े भी दिखाई दिए थे। जिसके बाद से सामंथा और राज के रिश्ते को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई थी।

कौन हैं राज निदिमोरू?

राज निदिमोरू फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम है। वह एक नाम फिल्म प्रोड्यूसर हैं और राज-डीके जोड़ी का हिस्सा हैं। राज-डीके की जोड़ी ने द फैमिली मैन, फर्जी, सिटाडेल: हनी बनी और गन्स एंड गुलाब्स जैसी कई वेब सीरीज बनाई हैं।