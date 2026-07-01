प्रेग्नेंसी एंजॉय कर रही हैं सामंथा! सोशल मीडिया पर शेयर किया ‘बेबी बंप’, लिखा; ‘मिलते हैं, मेरे सिक्स-पैक’

Samantha Ruth Prabhu baby bump: समंथा रुथ प्रभु अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. बता दें कि अभिनेत्री और उनके पति, फिल्म निर्माता राज निदिमोरू, अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं.

हाल ही में सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बेबी बंप दिखाते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की और प्यारा-सा मैसेज लिखा. कुछ दिन पहले एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी की पुष्टि की और कहा कि वो मैटरनिटी लीव पर जा रही हैं.

शेयर की बेबी बंप की फोटो

सामंथा अपनी गर्भावस्था को खूब एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट शेयर की जिसमें उनका बेबी बंप दिख रहा है. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में आगे लिखा, “मेरे सिक्स-पैक एब्स! जब मिलूंगी तब देखूंगी.”

हाल ही में रिलीज हुई सामंथा की फिल्म ‘मा इंटी बंगारम’ की सक्सेस पार्टी में सामंथा ने खुलासा किया कि वह अपनी वर्तमान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद अभिनय से ब्रेक लेने की योजना बना रही हैं. उन्होंने कहा कि वो कुछ समय के लिए मैटरनिटी लीव पर जा रही हैं और उसके बाद फिल्मों में फिर से काम करेंगी. उन्होंने कहा, “मां इंटी बंगारम के बाद, मेरी सेहत को देखते हुए मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा. मुझे मातृत्व अवकाश लेना होगा. उसके बाद, मैं अपने प्रशंसकों के लिए एक और फिल्म लेकर वापस आऊंगी.” सामंथा की गर्भावस्था को लेकर अफवाहें कई दिनों से ऑनलाइन चल रही थीं. ये अटकलें तब शुरू हुईं जब ‘मा इंटी बंगारम’ की सफलता के जश्न के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिनमें कई प्रशंसकों ने बेबी बंप जैसा कुछ देखा.

सामंथा और राज के बारे में

समंथा और राज ने 1 दिसंबर, 2025 को कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन में एक निजी समारोह में शादी की. इससे पहले दोनों ने लोकप्रिय वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 2’ में साथ काम किया था. उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें तब शुरू हुईं जब सामंथा ने इंस्टाग्राम पर वर्ल्ड पिकलबॉल लीग की तस्वीरें साझा कीं, जिसमें वह राज के साथ चेन्नई सुपर चैंप्स का समर्थन करती नजर आ रही थीं.