सामंथा का हुआ अपने ex-husband से आमना-सामना, शोभिता धुलिपाला के साथ फंक्शन में शामिल हुए नागा चैतन्य, वीडियो वायरल

हाल ही में फिल्म निर्माता सुनील नारंग की बेटी सिमरन नारंग का विवाह हुआ है, जिसका रिसेप्शन हैदराबाद में आयोजित किया गया. इस रिसेप्शन में टॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां जैसे चिरंजीवी, नागार्जुन आदि शामिल हुईं. इस दौरान सुपरस्टार नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु का भी एक-दूसरे से सामना हुआ.

नागा चैतन्य इस फंक्शन में अपनी पत्नी शोभिता के साथ आये थे, वहीं सामंथा अपने वर्तमान पति राज निदिमोरु के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुईं. बता दें कि नागा चैतन्य और सामंथा का 2021 में तलाक हो गया था.

रिसेप्शन में हुआ आमना-सामना

तलाक के बाद शायद ये पहली बार है जब नागा चैतन्य और सामंथा किसी कार्यक्रम में आमने-सामने आये थे. सामंथा ने बैंगनी और सुनहरी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं. उनके चेहरे पर मुस्कान थी. इस फंक्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

वहीं दूसरी तरफ, नागा चैतन्य सूट में थे और शोभिता ने नीली-गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी. नागा चैतन्य के साथ नागार्जुन और अमला भी रिसेप्शन में पहुंचे थे. दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए सभी मंच पर गए थे. हालांकि, नागा चैतन्य और सामंथा की एक साथ कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आया है. फैंस में इस बात की लेकर उत्सुकता थी कि दोनों मिले भी या नहीं?

नागा चैतन्य और सामंथा का रिलेशनशिप

सामंथा और नागा चैतन्य साल 2010 में करीब आये थे जब फिल्म ‘ये माया चेसावे’ में दोनों ने साथ काम किया था. इसके बाद दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे. जनवरी 2017 में उन दोनों ने सगाई कर ली और अक्तूबर 2017 में दोनों की गोवा में शादी हो गई. लेकिन इसके बाद दोनों के बीच कई बातों को लेकर मतभेद बढ़ गए और 2021 में दोनों अलग हो गए और तलाक हो गया. 2024 में नागा चैतन्य ने शोभिता के साथ शादी कर ली, वहीं सामंथा ने फिल्म डायरेक्टर राज निदिमोरू के साथ 2025 में शादी कर ली.