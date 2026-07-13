Sam Neill Death News: 78 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, लेकिन पीछे छोड़ गए करोड़ों की संपत्ति, जानें उनकी नेट वर्थ

Sam Neill Net Worth In indian Rupees: ‘जुरासिक पार्क’ और ‘पीकी ब्लाइंडर्स’ जैसी चर्चित फिल्मों और सीरीज में अपनी दमदार अदाकारी से पहचान बनाने वाले एक्टर सैम नील का सोमवार को सिडनी में 78 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके परिवार ने उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इस खबर की पुष्टि की और बताया कि उनकी मौत अचानक और अप्रत्याशित थी.

सैम नील (Sam Neil Death) के निधन के बाद दुनियाभर के प्रशंसक उनके शानदार एक्टिंग करियर को याद कर रहे हैं. करीब पांच दशक तक फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में सक्रिय रहने वाले सैम नील ने न सिर्फ शोहरत हासिल की, बल्कि एक बड़ी संपत्ति भी बनाई.

सैम नील की अनुमानित नेट वर्थ कितनी थी? (Sam Neil Net Worth)

मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री अनुमानों के अनुसार सैम नील की कुल संपत्ति (Sam Neil Net Worth) लगभग 18 से 19 मिलियन डॉलर के बीच थी. भारतीय मुद्रा में ये रकम करीब 150 से 166 करोड़ रुपये के बराबर बैठती है.

कुछ रिपोर्ट्स में उनकी संपत्ति का अनुमान 18 मिलियन डॉलर बताया गया है, जबकि कुछ 2025 के अनुमानों में ये आंकड़ा लगभग 19 मिलियन डॉलर तक पहुंचता है. हालांकि, ये आंकड़े सार्वजनिक जानकारी और अनुमान पर आधारित हैं, क्योंकि उनकी वास्तविक वित्तीय जानकारी कभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई.

एक्टिंग से बनाई करोड़ों की संपत्ति

सैम नील की कमाई का सबसे बड़ा जरिया उनका लंबा एक्टिंग करियर था. उन्होंने पांच दशकों से ज्यादा समय तक फिल्मों, टेलीविजन और वॉइस एक्टिंग में काम किया.

उनके करियर की बड़ी शुरुआत 1977 की न्यूजीलैंड फिल्म ‘स्लीपिंग डॉग्स’ से हुई. इसके बाद उन्होंने ‘माई ब्रिलियंट करियर’, ‘डेड कैल्म’, ‘द हंट फॉर रेड अक्टूबर’ और ‘इवेंट हॉराइजन’ जैसी फिल्मों में अभिनय कर अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई.

‘जुरासिक पार्क’ ने बढ़ाई वैश्विक पहचान

सैम नील के करियर की सबसे बड़ी सफलताओं में ‘जुरासिक पार्क’ फ्रेंचाइजी शामिल रही. इसमें उन्होंने मशहूर किरदार डॉ. एलन ग्रांट (Dr. Alan Grant) निभाया, जिसने उन्हें दुनियाभर में लोकप्रिय बना दिया.

उन्होंने 2022 में रिलीज हुई ‘जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन’ में भी यही भूमिका दोहराई. इस फ्रेंचाइजी ने उन्हें आर्थिक सफलता के साथ-साथ एक स्थायी पहचान भी दी.

टेलीविजन और वॉइस एक्टिंग से भी हुई कमाई

फिल्मों के अलावा सैम नील ने टेलीविजन की दुनिया में भी मजबूत पकड़ बनाई. उन्होंने ‘पीकी ब्लाइंडर्स’ के शुरुआती सीजन में इंस्पेक्टर चेस्टर कैंपबेल की भूमिका निभाई. इसके अलावा ‘द ट्यूडर्स’ में कार्डिनल थॉमस वोल्सी और ‘मर्लिन’ जैसी परियोजनाओं में भी नजर आए.

उन्होंने ‘द सिम्पसन्स’ और ‘रिक एंड मॉर्टी’ जैसे लोकप्रिय एनिमेटेड शो के लिए अपनी आवाज भी दी. एक्टिंग के अलावा उन्होंने निर्देशन और प्रोडक्शन से जुड़े काम भी किए, जिससे उनकी आय के अन्य स्रोत बने.

वाइन बिजनेस से बनाई अलग पहचान

एक्टिंग के अलावा सैम नील ने अपना खुद का वाइन बिजनेस भी शुरू किया था. 1993 में उन्होंने न्यूजीलैंड के सेंट्रल ओटागो क्षेत्र में ‘टू पैडॉक्स’ (Two Paddocks) नाम की वाइनरी की स्थापना की. समय के साथ ये वाइनरी गिब्स्टन और एलेक्जेंड्रा क्षेत्रों के अंगूर के बागानों तक फैल गई. सैम नील के लिए ये सिर्फ एक व्यापार नहीं था, बल्कि उनकी निजी रुचि और जीवनशैली का अहम हिस्सा था. उन्होंने कई बार बताया था कि वाइन बनाना उनके लिए एक जुनून था.

निजी जीवन से जुड़ी जानकारी

रिपोर्ट्स के अनुसार सैम नील का मेन घर न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड स्थित एलेक्जेंड्रा में था, जहां उनके अंगूर के बागान भी थे. इसके अलावा उनके पास वेलिंगटन में भी एक घर होने की जानकारी सामने आई थी.

जीवन के अंतिम समय में वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रह रहे थे, जहां उनके परिवार के अनुसार उन्होंने अपने प्रियजनों के बीच अंतिम सांस ली. सैम नील ने अपने करियर में सिर्फ आर्थिक सफलता ही हासिल नहीं की, बल्कि अपने अभिनय से कई पीढ़ियों के दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा. फिल्मों, टेलीविजन और अपने वाइन बिजनेस के जरिए उन्होंने एक ऐसी विरासत बनाई, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा.

