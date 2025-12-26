जन्मदिन से पहले सलमान खान की बढ़ीं मुश्किलें! पान मसाला केस में कोर्ट ने किया तलब, फर्जी साइन की जांच

Salman Khan Add Controversy: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान कल यानी 27 दिसंबर को अपना बर्थडे मनाने वाले हैं. ऐसे में फैंस बेहद एक्साइटेड हैं और भाईजान को अभी से जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. इस बीच ऐसा लगता है कि सलमान खान और राजस्थान का विवादों से पुराना नाता है. पहले उन्हें काले हिरण के शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट में सालों तक पेश होना पड़ा, और अब कोटा की एक कोर्ट ने उन्हें तलब भेजा है. कोटा जिले की कंज्यूमर कोर्ट ने एक्टर सलमान खान को नोटिस जारी कर 20 जनवरी को खुद पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश राजश्री पान मसाले के एक गुमराह करने वाले विज्ञापन में उनके एफिडेविट से जुड़े सिग्नेचर विवाद के सिलसिले में दिया है.

कोटा की उपभोक्‍ता अदालत ने कहा है कि सलमान को 20 जनवरी को कोर्ट में खुद पेश होकर अपने सिग्नेचर के सैंपल देने होंगे. ताकि एफिडेविट और विज्ञापन मामले में दिए गए जवाब पर उनके सिग्नेचर का वेरिफिकेशन किया जा सके. शिकायतकर्ता वकील इंद्रमोहन सिंह हनी ने सलमान के खिलाफ याचिका दायर की थी और कोर्ट से उनके द्वारा दिए गए जवाब पर सिग्नेचर का वेरिफिकेशन करने का अनुरोध किया था. सलमान खान के जवाब पर कोर्ट में पहले ही बहस हो चुकी है. अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी.

पूरा विवाद क्या है?

राजश्री पान मसाले के एक गुमराह करने वाले विज्ञापन के संबंध में कोटा उपभोक्‍ता कोर्ट में सलमान खान के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. इस अपील में सलमान खान पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप है. यह भी दावा किया गया है कि वह युवाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे है. शिकायतकर्ता, इंद्रमोहन सिंह हनी ने सलमान के साथ-साथ राजश्री पान मसाले के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विज्ञापन में सलमान खान दावा करते हैं कि यह प्रोडक्ट केसर-युक्त इलायची और केसर-युक्त पान मसाला है, जो सिर्फ 5 रुपये में एक पाउच में मिलता है. शिकायतकर्ता का दावा है कि केसर की कीमत 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है, इसलिए इसमें केसर होने का दावा गुमराह करने वाला है.

सलमान पर गंभीर आरोप

शिकायत में कहा गया है कि ऐसे विज्ञापन युवाओं के बीच पान मसाले की अपील बढ़ाते है. जिससे कैंसर जैसी बीमारियां होती है. शिकायतकर्ता ने मांग की है कि ऐसे प्रोडक्ट्स पर साथ ही उनके विज्ञापनों पर भी बैन लगाया जाए. सलमान खान ने आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि उन्होंने सिर्फ “सिल्वर-कोटेड इलायची” का प्रमोशन किया था, न कि गुटखा या तंबाकू-आधारित पान मसाले का उनके वकील ने यह भी दावा किया कि कोटा उपभोक्‍ता कोर्ट के पास इस मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह सेंट्रल उपभोक्‍ता प्रोटेक्शन अथॉरिटी के दायरे में आता है.

उन्हें अब क्यों बुलाया गया है?

कोटा उपभोक्‍ता कोर्ट ने 3 नवंबर 2025 को सलमान खान को नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब 27 नवंबर को दिया गया. हालांकि मामला तब पलट गया जब 9 दिसंबर को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जवाब पर किए गए सिग्नेचर सलमान खान के नहीं थे. ये सिग्नेचर जोधपुर जेल के रिकॉर्ड या अन्य कोर्ट फाइलिंग में मौजूद सिग्नेचर से मेल नहीं खाते थे. कोर्ट ने अब 26 दिसंबर को इन सिग्नेचर की फोरेंसिक जांच का आदेश दिया है और सलमान खान को 20 जनवरी को खुद पेश होने के लिए भी बुलाया है.