Home > मनोरंजन > Salman Khan के सुपरहिट गाने ‘दगाबाज रे’ का भोजपुरी वर्जन ‘काहे रुसलबाड़ू’  हो रहा वायरल,सुनते ही मुस्कुराने लगेंगे आप

Salman Khan के सुपरहिट गाने ‘दगाबाज रे’ का भोजपुरी वर्जन ‘काहे रुसलबाड़ू’  हो रहा वायरल,सुनते ही मुस्कुराने लगेंगे आप

Dagabaaz Re Bhojpuri Version: सलमान खान की फिल्म 'दबंग 2' का मशहूर गाना ‘दगाबाज रे’ का भोजपुरी वर्जन 'काहे रुसलबाड़ू’  आजकल खुब चर्चा में है,आइए जानते हैं मृत्युंजय कुमार के इस नये गाने के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 11, 2026 5:21:24 PM IST



Dagabaaz Re Bhojpuri Version: सलमान खान की फिल्म ‘दबंग 2’ का मशहूर गाना ‘दगाबाज रे’ एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह उसका भोजपुरी अंदाज है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गायक मृत्युंजय कुमार ने इस गाने को भोजपुरी शब्दों के साथ नए रूप में पेश किया है. लोगों को यह इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो पर लगातार तारीफ भरे कमेंट्स आ रहे हैं.
 
वीडियो की शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से होती है. मृत्युंजय कुमार कहते हैं कि अगर आपकी धनिया यानी प्रेमिका आपसे नाराज हो जाए तो उसे भोजपुरी में कैसे मनाएंगे? इसके बाद वह गाना शुरू करते हैं.

 ‘धनिया’ (प्रेमिका) को मनाने का देसी अंदाज

भोजपुरी भाषा में प्रेमी अपनी रूठी प्रेमिका को मनाने की कोशिश करता है. मान जा, हो मान जा, चला हो झुमका दिवा दी ही हो, चला चला बनारस घुमा दीही हो. जिसका हिन्दी में अर्थ है कि वह उसे झुमके दिलाने और बनारस घुमाने का वादा करता है. यही देसी अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. गाने की धुन और संगीत मूल गाने जैसा ही रखा गया है, लेकिन बोलों में पूरी तरह भोजपुरी का रंग भर दिया गया है.

 सोशल मीडिया पर मिल रहा जबरदस्त प्यार

मृत्युंजय कुमार पहले भी कई बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के लोकप्रिय गानों को भोजपुरी अंदाज में पेश कर चुके हैं.इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसी ने इसे शानदार बताया तो किसी ने कहा कि यह गाना सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ गई. कई लोगों ने मांग की कि मृत्युंजय कुमार इसका पूरा वर्जन भी रिलीज करें.कमेंट सेक्शन में फैंस ने लिखा कि भोजपुरी भाषा में इस तरह का प्रयोग काफी मजेदार है और यह सुनने में बेहद ताजगी भरा लगता है. कुछ यूजर्स ने तो इसे बार-बार सुनने लायक भी बताया.

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Tags: Dagabaaz Re Bhojpuri VersionKahe Rusal BaduSalman Khan Song
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