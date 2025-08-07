सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की जिंदगी में छाया अंधेरा, जिंदगी से दूर हो गया सबसे अजीज इंसान, रो-रो कर हुआ बुरा हाल!

Salman Khan’s Bodygaurd Father Died: सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता सुंदर सिंह जॉली इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आज गुरूवार, 7 अगस्त को उनका निधन हो गया है। शेरा के पिता काफी समय से कैंसर के जूझ रहे थे। उनकी मौत 88 साल की उम्र में हो गई। जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार जोगेश्वरी पश्चिम स्थित ओशिवारा श्मशान घाट में होगा।

शेरा के पिता का हुआ निधन

शेरा ने अपने पिता के निधन का जानकारी देते हुए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने लिखा- मेरे पिता श्री सुंदर सिंह जॉली आज परलोक सिधार गए हैँ। उनकी अंतिम यात्रा शाम 4 बजे मेरे घर 1902, द पार्क लग्जरी रेजिडेंसेज, लोखंडवाला बैक रोड के पास, ओशिवारा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई से शुरू होगी।

हाल ही में मनाया था 88वां जन्मदिन

बता दें कि कुछ ही महीने पहले शेरा ने पिता का 88वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था- मेरे ईश्वर, मेरे पिता, मेरे प्रेरणास्रोत, सबसे मज़बूत इंसान को 88वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ! मुझमें जो भी शक्ति है, वह आपसे ही आती है। आपसे हमेशा प्यार करता हूं पापा! गौरतलब हो कि शेरा पिछले 30 साल से सलमान खान के बॉडीगार्ड हैं। वह 1995 से सलमान खान के साथ हैं।