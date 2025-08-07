Home > मनोरंजन > सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की जिंदगी में छाया अंधेरा, जिंदगी से दूर हो गया सबसे अजीज इंसान, रो-रो कर हुआ बुरा हाल!

सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की जिंदगी में छाया अंधेरा, जिंदगी से दूर हो गया सबसे अजीज इंसान, रो-रो कर हुआ बुरा हाल!

Shera Father Died: सलमान खान के बॉडीगार्ड और दोस्त शेरा के पिता का निधन हो गया है। शेरा पर अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शेरा ने खुद यह जानकारी दी है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 7, 2025 14:46:00 IST

Salman Khan Bodygaurd Father Died
Salman Khan Bodygaurd Father Died

Salman Khan’s Bodygaurd Father Died: सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता सुंदर सिंह जॉली इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आज गुरूवार, 7 अगस्त को उनका निधन हो गया है। शेरा के पिता काफी समय से कैंसर के जूझ रहे थे। उनकी मौत 88 साल की उम्र में हो गई। जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार जोगेश्वरी पश्चिम स्थित ओशिवारा श्मशान घाट में होगा। 

शेरा के पिता का हुआ निधन 

शेरा ने अपने पिता के निधन का जानकारी देते हुए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने लिखा- मेरे पिता श्री सुंदर सिंह जॉली आज परलोक सिधार गए हैँ। उनकी अंतिम यात्रा शाम 4 बजे मेरे घर 1902, द पार्क लग्जरी रेजिडेंसेज, लोखंडवाला बैक रोड के पास, ओशिवारा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई से शुरू होगी। 

View this post on Instagram

A post shared by shera (@beingshera)

हाल ही में मनाया था 88वां जन्मदिन

बता दें कि कुछ ही महीने पहले शेरा ने पिता का 88वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था- मेरे ईश्वर, मेरे पिता, मेरे प्रेरणास्रोत, सबसे मज़बूत इंसान को 88वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ! मुझमें जो भी शक्ति है, वह आपसे ही आती है। आपसे हमेशा प्यार करता हूं पापा! गौरतलब हो कि शेरा पिछले 30 साल से सलमान खान के बॉडीगार्ड हैं। वह 1995 से सलमान खान के साथ हैं।  

Tags: salman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025

लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत...

August 7, 2025

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025
सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की जिंदगी में छाया अंधेरा, जिंदगी से दूर हो गया सबसे अजीज इंसान, रो-रो कर हुआ बुरा हाल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की जिंदगी में छाया अंधेरा, जिंदगी से दूर हो गया सबसे अजीज इंसान, रो-रो कर हुआ बुरा हाल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की जिंदगी में छाया अंधेरा, जिंदगी से दूर हो गया सबसे अजीज इंसान, रो-रो कर हुआ बुरा हाल!
सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की जिंदगी में छाया अंधेरा, जिंदगी से दूर हो गया सबसे अजीज इंसान, रो-रो कर हुआ बुरा हाल!
सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की जिंदगी में छाया अंधेरा, जिंदगी से दूर हो गया सबसे अजीज इंसान, रो-रो कर हुआ बुरा हाल!
सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की जिंदगी में छाया अंधेरा, जिंदगी से दूर हो गया सबसे अजीज इंसान, रो-रो कर हुआ बुरा हाल!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?