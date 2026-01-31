Home > मनोरंजन > सलमान खान मानहानि केस में बड़ी राहत, अभिनव कश्यप की बदजुबानी पर कोर्ट ने लगाया ब्रेक

सलमान खान मानहानि केस में बड़ी राहत, अभिनव कश्यप की बदजुबानी पर कोर्ट ने लगाया ब्रेक

Salman Khan News: बॉलीवुड स्टार सलमान खान इन दिनों सुर्खियों में है. कुछ महीने पहले फिल्ममेकर और डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी. इसके बाद सलमान खान ने कोर्ट का रुख किया और अभिनव के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 31, 2026 10:17:05 PM IST

सलमान खान मानहानि केस में बड़ी राहत
सलमान खान मानहानि केस में बड़ी राहत


Salman Khan News: बॉलीवुड स्टार सलमान खान इन दिनों सुर्खियों में है. कुछ महीने पहले फिल्ममेकर और डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी. इसके बाद सलमान खान ने कोर्ट का रुख किया और अभिनव के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है. अब इस मामले में एक नया अपडेट आया है. कोर्ट ने सलमान खान को बड़ी राहत दी है. वहीं अभिनव कश्यप को फटकार लगाई है. आइए इस खबर पर एक नजर डालते है.

कोर्ट ने अभिनव कश्यप को फटकारा

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने फिल्ममेकर अभिनव कश्यप और दो अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. अभिनव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सलमान और उनके परिवार के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें कही थीं. शुक्रवार को मुंबई की एक कोर्ट ने अभिनव के खिलाफ एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें उन्हें सलमान और उनके परिवार के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक या नुकसान पहुंचाने वाला बयान देने से रोक दिया गया है. सलमान ने स्थायी रोक और ₹9 करोड़ के मुआवजे की मांग की है. यह मामला सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच अभिनव के 26 वीडियो इंटरव्यू और पॉडकास्ट पर आधारित है. आरोप है कि अभिनव ने सलमान की प्रोफेशनल ईमानदारी, पर्सनल कैरेक्टर और परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे बयान दिए है.

अभिनव कश्यप ने क्या कहा था

अभिनव ने खान परिवार को दोषी अपराधी और ‘जिहादी इकोसिस्टम’ का हिस्सा बताया था. उन्होंने सलमान की उम्र, लुक और पर्सनल लाइफ के बारे में भी गलत भाषा का इस्तेमाल किया था. सलमान के पिता सलीम खान और भाइयों अरबाज और सोहेल खान के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें कही गई. कोर्ट ने अभिनव के बयानों को मानहानिकारक, अपमानजनक और गालियों से भरा हुआ माना है. कोर्ट ने कहा कि ये बयान जनता की नज़र में सलमान की इमेज खराब करते है.

कोर्ट ने साफ कहा कि ‘कोई भी किसी के परिवार के खिलाफ कोई अपमानजनक बयान नहीं दे सकता और न ही देना चाहिए.’ अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में कोर्ट ने कहा कि ‘अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी के भी खिलाफ गलत या धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है.’ यह बताना जरूरी है कि सलमान खान जल्द ही फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे. लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे है.

Tags: abhinav kashyapentertainment newssalman khanSalman Khan Gets Relief
सलमान खान मानहानि केस में बड़ी राहत, अभिनव कश्यप की बदजुबानी पर कोर्ट ने लगाया ब्रेक

