Salman Khan बने Youtuber, धमाकेदार टीजर के साथ शुरू किया चैनल; अब क्या करेंगे Dhruv Rathee और CarryMinati

Salman Khan Youtube Channel: सलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके हर एक मोमेंट पर हर किसी की नजर रहती है. पेपराजी से लेकर उनके फैंस तक उन्हें लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं. वहीं अब भाईजान को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि Salman Khan ऑफिशियली YouTube से जुड़ गए हैं. एक्टर ने शुक्रवार, 9 अक्टूबर को अपना चैनल लॉन्च किया, जिससे फैंस को फिल्मों, टे लीविज़न शो और सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा उनके अपडेट्स फॉलो करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिला. सलमान ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ज़रिए चैनल की घोषणा की और एक छोटा वीडियो शेयर किया जिसमें वो पेज के पीछे का आइडिया बताने से पहले अल्फाबेट बोल रहे हैं. उनके मैसेज से पता चला कि चैनल एक तरह के कंटेंट तक सीमित नहीं रहेगा.

Salman Khan ने बने Youtuber

सलमान ने घोषणा शेयर करते हुए लिखा, ‘शुरू से शुरू करते हैं… मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल. A से Z तक सब यहाँ मिलेगा.’ लॉन्च के लगभग एक घंटे के अंदर, चैनल के 14,000 सब्सक्राइबर हो गए थे. सलमान खान के YouTube चैनल पर पहले से ही 10 शॉर्ट्स हैं. सलमान का YouTube बायो चीजों को सिंपल रखता है. इसमें लिखा है, “फिल्म एक्टर. आर्टिस्ट. पेंटर. ह्यूमैनिटेरियन. यह मेरा ऑफिशियल चैनल है.” अनाउंसमेंट के समय, पेज पर 10 शॉर्ट्स थे. शुरुआती अपलोड में लंबे-फॉर्मेट वाले कंटेंट के बजाय छोटे, हल्के वीडियो थे, जिससे फॉलोअर्स को पहले से अंदाज़ा हो गया कि सलमान प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं.

आगे क्या हो सकता है

एक्टर ने अभी तक कोई डिटेल्ड कंटेंट शेड्यूल शेयर नहीं किया है, लेकिन अनाउंसमेंट ने तुरंत फैंस के बीच यह जानने की उत्सुकता जगा दी कि आगे क्या हो सकता है. यह चैनल शायद पर्सनल अपडेट, शूटिंग की झलकियां, प्रमोशनल मटीरियल और दूसरे कंटेंट के लिए एक जगह बन सकता है जो आमतौर पर उनकी फिल्म रिलीज़ या टेलीविज़न पर नहीं आते हैं. YouTube पर उनकी एंट्री से सलमान को एक ज़्यादा डायरेक्ट वीडियो प्लेटफॉर्म भी मिला है, ऐसे समय में जब कई एक्टर अपने चैनल का इस्तेमाल पारंपरिक प्रमोशनल कैंपेन के अलावा रेगुलर मटीरियल शेयर करने के लिए करते हैं.

सलमान YouTube पर दूसरे बॉलीवुड स्टार्स के साथ शामिल हुए

सलमान YouTube पर ऑफिशियल प्रेजेंस बनाने वाले पहले फिल्म सेलिब्रिटी नहीं हैं. आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडीज, वरुण धवन, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, अर्चना पूरन सिंह और फराह खान बॉलीवुड के उन नामों में से हैं जिन्होंने व्लॉग, ट्रैवल वीडियो, फिटनेस कंटेंट, कुकिंग वीडियो, बिहाइंड-द-सीन्स फुटेज और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की झलकियों के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है. अल्लू अर्जुन और मोहनलाल समेत साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर भी ऑफिशियल YouTube चैनल चलाते हैं.

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