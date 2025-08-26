Home > मनोरंजन > बाल की जगह कट गया कान, Salman Khan के साथ हो गया था ‘कांड’, भाईजान के डर से थर-थर कांपने लगा था हेयर स्टाइलिस्ट

बाल की जगह कट गया कान, Salman Khan के साथ हो गया था ‘कांड’, भाईजान के डर से थर-थर कांपने लगा था हेयर स्टाइलिस्ट

Salman Khan : सलमान खान एक बार बाल कटवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट के गलती से उनका कान कट गया। जिसके बाद वह काफी डर गया था।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 26, 2025 14:27:53 IST

Salman Khan
Salman Khan

Salman Khan : बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। फिल्मी दुनिया का सलमान खान बहुत बड़ा नाम है। हाल ही में वह बिग बॉस सीजन 19 होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। भाईजान ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। वह दिखने में काफी स्मार्ट और हैंडसम हैं। सलमान खान से पूरा देश बहुत प्यार करता है। हां वह थोड़े मिजाज में सख्त हैं, उनके गुस्से के बारे में हर कोई जानता है। 

बाल की जगह सलमान खान का कट गया था कान

आज हम आपकों एक ऐसे ही किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल सलमान के हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया कि एक बार वह सलमान खान के बाल काट रहे थे, लेकिन गलती से उनका कान कट गया था। जिसके बाद वह काफी डर गए थे। इस हादसे पर वह सलमान खान के गुस्से की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन वह भाईजान के रिएक्शन को देख कर हैरान रह गए। 

सलमान खान के हेयर स्टाइलिस्ट ने किया बड़ा खुलासा

दरअसल सलमान खान के हेयर स्टाइलिस्ट दर्शन येवालेकर एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि- सलमान को फिल्म के लिए एक नया हेयरस्टाइल चाहिए था। जिसके लिए वह बाल कटवा रहे थे। लेकिन उनकी गलती से ट्रीमर उनके कान पर लग गया। जिससे सलमान खान को हल्कि चोट लग गई। जिसके बाद में काफी डर गया था। वह सलमान खान के गुस्से के बारे में सोच-सोच कर पसीना-पसीना हो गया था कि सलमान इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। 

Suniel Shetty की नकल करना पड़ गया भारी, मिमिक्री आर्टिस्ट फूट पड़ा एक्टर का गुस्सा, फिर लोगों ने लगा दी क्लास!

दर्शन ने इंटरव्यू में कहा कि- मैं तो काफी डर गया था, लेकिन सलमान खान एकदम शांत थे। उन्होंने इस पर किसी तरह का कोई हंगामा नहीं किया। सलमान काफी बड़े दिलवाले है। सलमान के बारे में उन्होंने बताया कि- एक बार सलमान ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास अच्छे कपड़े हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे अपनी अलमारी से एक सूट लेने के लिए भी कहा था। 

Haiwaan के सेट पर हुई चौंकाने वाली एंट्री… अक्षय और सैफ के साथ कौन है ये नया चेहरा?

Tags: salman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025
बाल की जगह कट गया कान, Salman Khan के साथ हो गया था ‘कांड’, भाईजान के डर से थर-थर कांपने लगा था हेयर स्टाइलिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बाल की जगह कट गया कान, Salman Khan के साथ हो गया था ‘कांड’, भाईजान के डर से थर-थर कांपने लगा था हेयर स्टाइलिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बाल की जगह कट गया कान, Salman Khan के साथ हो गया था ‘कांड’, भाईजान के डर से थर-थर कांपने लगा था हेयर स्टाइलिस्ट
बाल की जगह कट गया कान, Salman Khan के साथ हो गया था ‘कांड’, भाईजान के डर से थर-थर कांपने लगा था हेयर स्टाइलिस्ट
बाल की जगह कट गया कान, Salman Khan के साथ हो गया था ‘कांड’, भाईजान के डर से थर-थर कांपने लगा था हेयर स्टाइलिस्ट
बाल की जगह कट गया कान, Salman Khan के साथ हो गया था ‘कांड’, भाईजान के डर से थर-थर कांपने लगा था हेयर स्टाइलिस्ट
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?