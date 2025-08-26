बाल की जगह कट गया कान, Salman Khan के साथ हो गया था ‘कांड’, भाईजान के डर से थर-थर कांपने लगा था हेयर स्टाइलिस्ट

Salman Khan : बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। फिल्मी दुनिया का सलमान खान बहुत बड़ा नाम है। हाल ही में वह बिग बॉस सीजन 19 होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। भाईजान ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। वह दिखने में काफी स्मार्ट और हैंडसम हैं। सलमान खान से पूरा देश बहुत प्यार करता है। हां वह थोड़े मिजाज में सख्त हैं, उनके गुस्से के बारे में हर कोई जानता है।

बाल की जगह सलमान खान का कट गया था कान

आज हम आपकों एक ऐसे ही किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल सलमान के हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया कि एक बार वह सलमान खान के बाल काट रहे थे, लेकिन गलती से उनका कान कट गया था। जिसके बाद वह काफी डर गए थे। इस हादसे पर वह सलमान खान के गुस्से की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन वह भाईजान के रिएक्शन को देख कर हैरान रह गए।

सलमान खान के हेयर स्टाइलिस्ट ने किया बड़ा खुलासा

दरअसल सलमान खान के हेयर स्टाइलिस्ट दर्शन येवालेकर एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि- सलमान को फिल्म के लिए एक नया हेयरस्टाइल चाहिए था। जिसके लिए वह बाल कटवा रहे थे। लेकिन उनकी गलती से ट्रीमर उनके कान पर लग गया। जिससे सलमान खान को हल्कि चोट लग गई। जिसके बाद में काफी डर गया था। वह सलमान खान के गुस्से के बारे में सोच-सोच कर पसीना-पसीना हो गया था कि सलमान इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे।

दर्शन ने इंटरव्यू में कहा कि- मैं तो काफी डर गया था, लेकिन सलमान खान एकदम शांत थे। उन्होंने इस पर किसी तरह का कोई हंगामा नहीं किया। सलमान काफी बड़े दिलवाले है। सलमान के बारे में उन्होंने बताया कि- एक बार सलमान ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास अच्छे कपड़े हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे अपनी अलमारी से एक सूट लेने के लिए भी कहा था।

