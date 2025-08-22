इस फिल्म ने छुड़ा दिए थे सुपरस्टार के पसीने, नाम सुनकर हो जायेंगे आप भी हैरान

बॉलीवुड में सलमान खान को पावर, स्टाइल और एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम माना जाता है। सलमान खान ने कॉमेडी से लेकर एक्शन और रोमांस तक हर रोल में फैंस को अपना दीवाना बनाया है। फैंस उनकी सभी फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनकी हर फिल्म को किसी त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। लोग ऐसा सोचते है की सलमान खान कोई भी फिल्म करने से डरते नहीं हैं लकिन आपको शायद ये नहीं पता हैं की वो भी ऐसी एक फिल्म हैं जिसको करते समय काफी डर गए थे।

इस फिल्म को करते वक्त डर गए थे सुपरस्टार

सलमान खान की फिल्म तेरे नाम उनके करियर की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट वाली फिल्म थी। यह फिल्म साल 2003 में आई थी और उनके करियर की सबसे इंटेंस फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में सलमान ने राधे मोहन नाम के लड़के का रोल किया, जो प्यार में इस कदर डूब चूका है की उसे किसी भी चीज़ का होश ही नहीं रहता हैं। सलमान ने खुद कहा था कि इस रोल को करने में उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल हुई। वजह थी करैक्टर का नेचर – पजेसिव, ओब्सेसिव और हद से ज्यादा इमोशनल होना और सलमान ने ये भी बोला है की किसी को ये करैक्टर को फॉलो नहीं करना चाहिए।

राधे का हेयरस्टाइल बना था ट्रेंड करते थे लाखो लोग फॉलो

फिल्म का म्यूजिक, सलमान का डायलॉग डिलीवरी और उनका हेयरस्टाइल उस समय में ट्रेंड बन गया था। लड़कों ने वही हेयरकट करवाना शुरू कर दिया था और राधे के लुक को फॉलो किया। लेकिन सलमान का कहना था कि सिर्फ लुक अपनाना ठीक है, कैरक्टर नहीं। क्योंकि राधे का पागलपन और एक्स्ट्रीम लव रियल लाइफ में हार्मफुल हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और किसी के लिए खुद को खत्म नहीं करना चाहिए।

यूजर्स बताते हैं तेरे नाम को सलमान खान की आईकॉनिक फिल्म

यूजर्स तेरे नाम फिल्म को सलमान खान की सबसे आईकॉनिक फिल्मों में से एक मानते हैं, फैंस बोलते है की राधे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। तेरे नाम फिल्म को सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया हैं और ये फिल्म लोगो को काफी पसंद भी आई। फिल्म का क्लाइमैक्स आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है। सोशल मीडिया पर आज भी तेरे नाम को लेकर चर्चाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि इस तरह का प्यार फिर नहीं आया। लेकिन सलमान का मैसेज आज भी लोगों को याद है – प्यार करो, लेकिन खुद को खोए बिना। यही वजह है कि तेरे नाम सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी इमोशनल जर्नी है जो हमेशा याद रखी जाएगी।