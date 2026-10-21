अमिताभ बच्चन नहीं सलमान की हत्या करने आए थे शूटर, मुंबई पुलिस ने बताया आखिर क्यों किया टाइगर श्रॉफ पर हमला

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार में फायरिंग मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए सलमान खान असली टारगेट थे जबकि टाइगर श्रॉफ एक आसान दूसरा विकल्प थे. हालांकि, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने यानी एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने पहले अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार की रेकी की थी, लेकिन सिक्युरिटी ज्यादा होने के कारण प्लान बदल दिया था. आरोपियों के साथ एक चौथा युवक भी था, लेकिन वह हमले से एक रात पहले सिगरेट पीने के बहाने होटल से भाग गया.

सलमान खान के घर की की थी रेकी

मुंबई पुलिस के सूत्रों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि रविवार (18 अक्टूबर, 2026) को जुहू में हुई फायरिंग की घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का असली टारगेट बॉलीवुड स्टार सलमान खान थे, जबकि अभिनेता टाइगर श्रॉफ उनका दूसरा विकल्प या एक आसान टारगेट थे. रविवार शाम को टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटरों ने असल में बांद्रा (पश्चिम) के बैंडस्टैंड इलाके में सलमान खान के घर की रेकी की थी, लेकिन वहां की कड़ी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया.

शूटरों को मालूम थी टाइगर श्राफ की दिनचर्या

गैंग को अभिनेता के प्रशंसकों के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि टाइगर श्रॉफ हर रविवार को फुटबॉल खेलते हैं और उनके साथ कोई सुरक्षा नहीं होती, जिससे वे एक आसान टारगेट बन गए. जब ​​शूटरों ने बिश्नोई के करीबी सहयोगी अमित पंडित (जिसने हमले का आदेश दिया था) को बताया कि सलमान खान को निशाना बनाना मुमकिन नहीं है, तो गैंग को सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि टाइगर श्रॉफ हर रविवार को जुहू के पुष्पा नरसी ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिस्तौल से लैस शूटरों ने कुछ देर तक श्रॉफ पर नजर रखी और जैसे ही उनकी कार गेट से बाहर निकली, उन्होंने फायरिंग कर दी.

शूटरों का मकसद साफ नहीं

पुलिस ने बताया कि टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए. ऐसा लगता है कि इन लोगों – दो शूटर और एक साथी जो भागने के लिए बाइक लेकर इंतज़ार कर रहा था. उसका इरादा अभिनेता पर गोली चलाने का था. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें पता चला है कि आरोपियों ने सलमान खान के घर की रेकी (निगरानी) की थी, लेकिन इसका मकसद अभी साफ नहीं है. हम उनके फोन की जांच करेंगे, क्योंकि वे अपने हैंडलर्स को भेजने के लिए तस्वीरें लेते हैं.

गिरफ्तारी और सुरक्षा के इंतजाम

शूटरों और उनके साथी 18 साल के फूल सिंह और रेहान अंसारी और 22 साल के ऋतिक कुमार उर्फ ​​रोशन रामू महतो को सोमवार को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया. मुंबई पुलिस ने खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और एहतियात के तौर पर सड़क पर बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं. अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट पर सलमान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच देखा गया, उनके साथ कई हथियारबंद गार्ड थे. अभिनेता एयरपोर्ट पर बहुत कम समय के लिए रुके. उन्होंने आगे कहा कि आरोपियों से पूछताछ के बाद कई बातें साफ हो जाएंगी। हम बुधवार को उन्हें एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी की मांग करेंगे.