‘एक दिन बच्चे जरूर करूंगा’, Salman Khan बनना चाहते हैं पापा, ब्रेकअप्स के लिए भी खुद को बताया दोषी

Salman Khan On Having Kids: सलमान खान हाल ही में आमिर खान के साथ काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉकशो पर पहुंचे. जहां, उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. वहीं, पास्ट रिलेशनशिप को लेकर भी बात करते हुए खुद को ही दोषी ठहराया.

Salman Khan On Past Relationships
Salman Khan On Past Relationships

Salman Khan On Past Relationships: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan), जो 59 साल की उम्र में भी अविवाहित हैं. उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सवाल ही है कि वो शादी कब करेंगे. अब हाल ही में उन्होंने अपने निजी जीवन के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है. काजोल (Kajol) और ट्विंक्ल खन्ना (Twinkle Khanna) के टॉक शो पर पहुंचे सलमान ने बताया कि वह पिता बनना चाहते हैं और जल्द ही बच्चों के पिता बनने की योजना बना रहे हैं. ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ के टॉक शो के पहले एपिसोड में सलमान का ये स्टेटमेंट वायरल हो गया है.

इतना ही नहीं, सलमान ने अपने पिछले रिश्तों के टूटने का जिम्मेदार भी खुद को ठहराया. उनका कहना था कि जब एक पार्टनर दूसरे से ज्यादा तरक्की करता है, तो रिश्ते में अपने आप इनसिक्योरिटी की भावना आने लगती है, जो तकरार का कारण बनती है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पार्टनर्स को एक-दूसरे का बोझ कम करना चाहिए और साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए. सलमान ने अपने पिछले रिश्तों के बारे में कहा, “यार नहीं जमा तो नहीं जमा. अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है, तो मैं ही जिम्मेदार हूं.”

सलमान के बयान ने मचाई खलबली

वहीं, बातों बातों में सलमान ने आगे बाप बनने की ख्वाहिश भी जाहिर की. वो बोले कि, ‘मैं जल्द ही एक दिन बच्चे जरूर करूंगा. बस बात ये है कि बच्चे तो होंगे ही, देखना. सलमान के इस बयान ने उनके फैंस और मीडिया में हलचल मचा दी है. उनकी यह इच्छा कि वह पिता बनना चाहते हैं, उनके निजी जीवन के बारे में बहुत बड़ी बात है. हालांकि, उन्होंने इस बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दी है कि वह किसे अपना जीवनसाथी बनाएंगे या कब तक वो पिता बनने की प्लानिंग कर रहे हैं.

फैंस को दिया सलमान ने हिंट

बात करें फैंस की तो सलमान का ये स्टेटमेंट उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं. सालों से जो फैंस उनकी शादी को लेकर सवाल करते आए हैं. उनके लिए भाईजान ने एक उम्मीद देदी है. अब ये कोई हिंट है या फिर सलमान का मजाकिया अंदाज वो तो वक्त ही बताएगा. 

