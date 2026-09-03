जब एक ही मंच पर थे Salman Khan-Vivek Oberoi, ऐश्वर्या राय को लेकर झगड़े के बाद स्टेज पर ही मांगी माफी; देखें Video

Vivek Oberoi Salman Khan Controversy: सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के झगड़े के बारे में कौन नहीं जानता? बॉलीवुड के सबसे चर्चित और विवादित झगड़ों में से एक तब शुरू हुआ जब सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय ने विवेक ओबेरॉय को डेट करना शुरू किया. तब से कई तरह की बातें होती रहीं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या राय को लेकर झगड़े के बाद वो दोनों एक अवॉर्ड शो में एक ही मंच पर दिखे थे? चलिए जान लेते हैं कि जब वो मिले तो क्या हुआ.

झगड़े के बाद सलमान संग स्टेज शेयर कर चुके थे विवेक

एक अवॉर्ड शो के दौरान सलमान खान एक और व्यक्ति के साथ अवॉर्ड प्रेजेंटर के तौर पर आए थे. नतीजे घोषित करते समय पता चला कि विवेक ने ‘कृष 3’ में अपनी भूमिका के लिए अवॉर्ड जीता है. जब विवेक मंच पर आए, तो उन्होंने सलमान खान को नज़रअंदाज़ किया, दूसरे प्रेजेंटर से हाथ मिलाया और उनके साथ पोज दिया. इसी तरह, सलमान खान भी विवेक से किसी भी तरह की बातचीत से बचते दिखे और जब विवेक अपना अवॉर्ड लेने मंच पर आए तो वो पीछे हट गए.

सलमान-विवेक के बीच क्यों हुआ था झगड़ा ?

यह सब तब शुरू हुआ जब सलमान खान से ब्रेकअप के तुरंत बाद विवेक, ऐश्वर्या राय के साथ रिश्ते में आ गए. दरार तब और गहरी हो गई जब विवेक ओबेरॉय ने अप्रैल 2003 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सलमान खान पर धमकी भरे कॉल करने का आरोप लगाया और कहा कि बॉलीवुड के ‘भाईजान’ राय के साथ उनके रिश्ते से नाराज़ थे. बाद में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण उन्हें इंडस्ट्री में काफी आलोचना का सामना करना पड़ा और कई साथियों ने उनसे दूरी बना ली. आज तक सलमान संग झगड़े के बाद विवेक विवादों में घिरे रहते हैं.

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जब विवेक ने मांगी माफी

बाद में विवेक ने माना कि उनकी हरकतें बचकानी थीं. 2009 में एक अवॉर्ड शो के दौरान, मंच पर परफॉर्मेंस देने के बाद उन्होंने सबके सामने सलमान खान से माफ़ी मांगी. विवेक ने माफ़ी के तौर पर अपने कान पकड़कर सिर झुकाया, लेकिन सलमान खान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कोई भाव नहीं दिखाया. फराह खान के चैट शो में विवेक ओबेरॉय ने बताया कि उन्हें इस झगड़े के दौरान सलमान खान की माँ को दुख पहुँचाने का अफ़सोस है. आलोचना के कारण अपनी माँ के दुख को देखकर वे माफ़ी मांगने के लिए सलमान की माँ से अस्पताल में मिलने गए थे. यह कदम विवेक की गलती सुधारने और ज़िम्मेदारी लेने की सच्ची कोशिश को दर्शाता है. गलती सुधारने की विवेक ओबेरॉय की कोशिशों के बावजूद, कहा जाता है कि सलमान खान ने उन्हें कभी पूरी तरह से माफ़ नहीं किया. उनके रिश्ते आज भी तनावपूर्ण हैं.