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Salman Khan Viral Video: पैसों से थे कंगाल और बूट्स पर थी नजर… पुराना किस्सा सुनाते भावुक हुए भाईजान, सुनिल शेट्टी के बेटे को लगाया गले

Salman Khan Viral Video: भाईजान एक समय काफी आर्थिक संकट से गुजरे हैं. उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने सबसे यादगार दिन के बारे में बताया और वो भावुक होते हुए नजर आए.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 19, 2026 5:28:15 PM IST

Salman Khan Viral Video: पैसों से थे कंगाल और बूट्स पर थी नजर… पुराना किस्सा सुनाते भावुक हुए भाईजान, सुनिल शेट्टी के बेटे को लगाया गले


Salman Khan Viral Video: बॉलीवुड में सलमान खान की पहचान सिर्फ एक सुपरस्टार के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में भी है जो जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं. हालांकि, आज दूसरों की सहायता करने वाले सलमान ने भी अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं, जब आर्थिक तंगी की वजह से छोटी-छोटी इच्छाएं पूरी करना भी मुश्किल था. हाल ही में वायरल हो रहे एक पुराने वीडियो में एक्टर ने अपने स्ट्रगल के दौर और सुनील शेट्टी से जुड़ी एक ऐसी याद शेयर की, जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए हैं.

एक अवॉर्ड शो के दौरान सलमान खान से उनकी जिंदगी के सबसे यादगार पलों के बारे में पूछा गया. जवाब में उन्होंने बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में उनके पास पैसे नहीं थे. उस समय अन्ना यानी की सुनिल शेट्टी की एक दुकान थी जहां से उन्होंने मुझे एक शर्ट दिलाई और तभी मेरी नजर एक दुकान में स्टाइलिश बूट्स पर पड़ी जिसे मैं खरीद नहीं सकती था.

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 सुनील शेट्टी ने बढ़ाया मदद का हाथ

सलमान ने बताया कि सुनील शेट्टी ने उनकी स्थिति को समझ लिया था. उन्होंने पहले उन्हें एक स्टोन-वॉश शर्ट गिफ्ट की और फिर जब उनकी नजर बूट्स पर गई, तो अपने पिता के साथ उन्हें घर ले गए. वहां मौजूद अपनी एक जोड़ी स्पर्स (बूट्स) उन्होंने सलमान को दे दी. सलमान के लिए ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि ऐसा एहसान था जिसे वो आज भी याद करते हैं.

 सफलता के बाद भी नहीं मिला था काम

इसी कार्यक्रम में सलमान खान ने ये भी खुलासा किया था कि फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ की जबरदस्त सफलता के बावजूद उन्हें करीब छह महीने तक कोई काम नहीं मिला था. गौरतलब है कि एक्टर आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ लोगों के सामने नजर आने वाले हैं.

Tags: entertainment newssalman khanSalman Khan newsSalman Khan viral video
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