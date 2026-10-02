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क्या डर गए भाईजान? Salman Khan के सामने हुई उनके सबसे बड़े फैन की बेइज्जती ; चुप-चाप देखते रहे टाइगर

Salman Khan Viral Video: एक्टर सलमान खान की पूरे देश में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और वो जहां भी जाते हैं, उनका अक्सर गर्मजोशी से स्वागत होता है. हाल ही में, सुपरस्टार गुरुवार शाम, 1 अक्टूबर को मुंबई में एक्टर वीर पहाड़िया की प्रेम कीतनु स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे

By: Heena Khan | Published: October 2, 2026 10:16:44 AM IST

Salman khan viral video
Salman khan viral video


Salman Khan Viral Video: एक्टर सलमान खान की पूरे देश में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और वो जहां भी जाते हैं, उनका अक्सर गर्मजोशी से स्वागत होता है. हाल ही में, सुपरस्टार गुरुवार शाम, 1 अक्टूबर को मुंबई में एक्टर वीर पहाड़िया की प्रेम कीतनु स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे. हालांकि, इवेंट के एक वीडियो ने अब नेटिज़न्स का ध्यान खींचा है, जब एक फैन को एक्टर के पास आते देखा गया.

सलमान के बॉडीगार्ड की ये कैसी हरकत 

वायरल क्लिप में, सलमान को रेड कार्पेट पर पैपराज़ी के लिए पोज़ देने से पहले अनूप सोनी को गले लगाते देखा जा सकता है. इस दौरान, एक फैन सलमान के पास आया, ऐसा लग रहा था कि वो एक्टर से मिलना या उनका अभिवादन करना चाहता है. हालांकि, जब सलमान के एक बॉडीगार्ड ने फैन का हाथ पकड़ा और उसे एक्टर से दूर खींच लिया, तो मामला तुरंत तनावपूर्ण हो गया.

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भड़क उठे नेटिजन्स

इस घटना ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है, जिसमें कई सोशल मीडिया यूज़र्स फैन के साथ हुए बर्ताव की आलोचना कर रहे हैं. कुछ लोगों ने माना कि सिक्योरिटी वालों को सेलिब्रिटीज़ के आस-पास ऑर्डर बनाए रखना चाहिए, वहीं कई लोगों को लगा कि फैन के साथ और ज़्यादा इज़्ज़त से पेश आना चाहिए था. एक यूज़र ने कमेंट किया, ‘हाँ हमें बनाए रखना है लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने उसे पकड़ा वो अच्छा नहीं है.’ दूसरे ने लिखा, ‘लेकिन हर फैन इज़्ज़त का हकदार है.’ तीसरे रिएक्शन में लिखा था, ‘खींचने वाली बात अच्छी नहीं थी. एक और यूज़र ने कमेंट किया, ‘यह सही नहीं है, भाई,’ जबकि किसी और ने लिखा, ‘एक फैन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए.’

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Tags: bollywoodsalman khan
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